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Diário do Nordeste

CAPTEI: Pinakotheke Fortaleza inaugura mostra com Marcius Galan e Raul Mourão

Exposição aproxima dois importantes nomes da arte contemporânea brasileira

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 09:42)
Jeritza Gurgel
Legenda: Marcius Galan, Victor Perlingeiro, Diego Matos e Raul Mourão
Foto: Rony

A Pinakotheke Fortaleza recebeu convidados em dois momentos especiais para celebrar a abertura de Entre Espaços. Na quinta-feira (25), uma prévia exclusiva reuniu artistas, colecionadores, arquitetos e galeristas.

Legenda: Edson Queiroz Neto, Victor Perlingeiro, Felipe Rocha e Alex Nogueira
Foto: Rony

Na sexta-feira (26), a exposição foi oficialmente aberta ao público. A mostra aproxima obras de Marcius Galan e Raul Mourão, com curadoria de Diego Matos.

Legenda: Victor Perlingeiro e Renata Jereissati
Foto: Rony

O encontro entre os dois artistas propõe novas leituras sobre espaço, escala, movimento e percepção. A programação da noite incluiu ainda uma conversa com os artistas e o curador. A exposição está imperdível e é um dos destaques da agenda cultural da capital.

Legenda: Rodrigo e Silvio Frota com Felipe Rocha
Foto: Rony

Legenda: Rodrigo Frota e Victor Perlingeiro
Foto: Rony

Legenda: Paula Sampaio e Karla Alexandrino
Foto: Rony

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel e Camila Perlingeiro
Foto: Rony

Legenda: Cadeh Juaçaba, Marcius Galan e Diego Matos
Foto: Rony

Legenda: Viviane Martins, Maria Braz e Emilia Buarque
Foto: Rony

Legenda: Cadeh Juaçaba, Jeritza Gurgel e Raul Mourão
Foto: Rony

Legenda: Marcius Galan e Raul Mourão
Foto: Rony

Legenda: Victor Perlingeiro, Maria Braz, Isabela Capeto e Raul Mourão
Foto: Rony

Legenda: Maria Braz Marcius Galan e Victor Perlingeiro
Foto: Rony

Legenda: Diego Matos e Cadeh Juaçaba
Foto: Rony

Legenda: Victor Perlingeiro e Edson Neto
Foto: Rony

Legenda: Camila Perlingeiro, Raul Mourão e Isabela Capeto
Foto: Rony

Legenda: Max Bezerra, Victor Perlingeiro e Delano Belchior
Foto: Rony

Legenda: Eduardo el Kobbi
Foto: Rony

Legenda: Victor Perlingeiro apresenta a exposição a Silvio e Rodrigo Frota
Foto: Rony

Legenda: Mostra Entre Espaços, da Pinakotheke Fortaleza
Foto: Rony

Legenda: Mostra Entre Espaços, da Pinakotheke Fortaleza
Foto: Rony

Legenda: Mostra Entre Espaços, da Pinakotheke Fortaleza
Foto: Rony