CAPTEI: Pinakotheke Fortaleza inaugura mostra com Marcius Galan e Raul Mourão

A Pinakotheke Fortaleza recebeu convidados em dois momentos especiais para celebrar a abertura de Entre Espaços. Na quinta-feira (25), uma prévia exclusiva reuniu artistas, colecionadores, arquitetos e galeristas.
Na sexta-feira (26), a exposição foi oficialmente aberta ao público. A mostra aproxima obras de Marcius Galan e Raul Mourão, com curadoria de Diego Matos.
O encontro entre os dois artistas propõe novas leituras sobre espaço, escala, movimento e percepção. A programação da noite incluiu ainda uma conversa com os artistas e o curador. A exposição está imperdível e é um dos destaques da agenda cultural da capital.