CAPTEI: Pinacoteca do Ceará abre as portas e marca data histórica no calendário cearense

No sábado, a governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela promoveu a inauguração da Pinacoteca do Ceará. O equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará é gerido em parceria com o Instituto Mirante.

Legenda: Corte da Fita Foto: LC Moreira

Rian Fontenele é o diretor do mais novo equipamento cultural do estado do Ceará e, juntamente, com Ana Javes, diretora executiva da Pinacoteca, irão atender à necessidade de salvaguardar e de gerir as obras de arte do Governo do Estado do Ceará, bem como permitir o acesso da sociedade a esse importante patrimônio.

Rian Fontenele Diretor da Pinacoteca do Ceará Somos hoje a soma de todos que com persistência nos fez chegar aqui, um sonho construído por décadas e somos a soma que saudamos todos que virão a partir de agora. Somos em plural.

A inauguração, também, marca a abertura da mostra Bonito pra Chover, em homenagem ao professor Gilmar de Carvalho. É composta pelas exposições “No lápis da vida não tem borracha”, em homenagem aos cem anos de nascimento do artista cearense Aldemir Martins; “Amar se aprende amando”, em homenagem aos cem anos de nascimento do também artista cearense Antonio Bandeira; e da exposição coletiva “Se Arar”, com obras do acervo e de artistas cearenses convidados.

O novo equipamento faz parte do Complexo Cultural Estação das Artes e está localizado nos galpões da antiga Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA).

Vem ver quem esteve no dia desse importante acontecimento no campo das artes do Estado do Ceará. As fotos captadas são de LC Moreira:

