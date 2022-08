Captei: Patriolino Dias convida amigos para comemorar os 40 e muitos anos

Hoje é dia de #tbt e é dia lembrar a melhor festa do último sábado (13): a comemoração dos 40 e muitos anos de Patriolino Dias.

Legenda: Aniversário Patriolino Foto: Rogério Lima

Convites disparados e dona Graça já preocupada com a acomodação dos convidados. Lista longa. Coração grande. Cabem todos. Uns chegam, outros saem.

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Renata de Paula estava na trend do momento. Vibe melindrosa. Franjas. Leve toque turquesa nos brincos realçava no dourado da pele. Fez sucesso na beleza e na simpatia.Patrol, superelegante. Vestia linho com jeans. Cores leves. Simpático, educado como sempre! Divertido. Um cara legal.

Legenda: Roda das Mina Foto: Rogério Lima

Para animar a festa, Roda das Mina, Marcos Lessa, Larissa Leite e Lucas Eduardo tocaram com a banda de Paulo José Benevides que, por sua vez era convidado, mas não resistiu. Fiquei só reparando no PJ. Pra lá e pra cá, dava aquele sorrisinho para o povo da banda, doido para cantar. Pronto, quando vi, pegou o microfone e deu um show! Aliás, ver e ouvir Marcos Lessa e Paulo José Benevides juntos e bem pertinho é um presente daqueles! Valeu, Patrol!

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Se não bastasse isso, o aniversariante pediu a dupla, Marcos Lessa e Paulo José Benevides, que cantassem com ele uma música especial: “Eu Quero Apenas”, sucesso de Roberto Carlos. O coro dos convidados reforçou a emoção do momento. Foi de arrepiar!

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

É por isso, gente, que deixei esse aniversário para te contar hoje, para repercutir mais na semana, porque é o dia do #tbt, da quinta-feira do regresso, o dia de relembrar coisas boas, né não?

Vem ver as fotos que o Rogério Lima captou:

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima

Legenda: Aniversário Patriolino Dias Foto: Rogério Lima