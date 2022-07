Captei: Paracuru foi o cenário do beach wedding de Bruna Magalhães e Ravi Macedo

Os chiques e atuais, Bruna Magalhães e Ravi Macedo, celebraram a união em dois momentos: na Igreja e no Sítio Canaã, dos pais do noivo, na praia de Paracuru, litoral do Ceará.

Legenda: Casamento Bruna e Ravi Foto: LC Moreira

É nesse segundo momento, num cenário beach wedding, mais casual, colorido e descontraído que reuniu muita gente bonita para o testemunho da celebração superespecial dos noivos.

Legenda: Casamento Bruna e Ravi Foto: LC Moreira

Os eventos dos noivos tiveram assinatura da Celebre! Roberto Alves está cada vez mais impecável nos detalhes do cerimonial.

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Por lá, para festejar estiveram: Banda Locomotiva, Banda Eva, as melhores setlist dos deejays: Jetlag e Thiago Camargo.

Naquele cenário e tanto, LC Moreira fez fotos lindas. Vem ver!

Legenda: Cortejo Foto: LC Moreira

Legenda: Cortejo Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi com Lara Rovere Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi com os pais Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi com Arthur, Célia e Arthur Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi com os pais Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi com Odete Franciscato Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi com os pajens e damas Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro, Bruna, Ravi, Fernanda e Omar Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Ravi Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Scafuro, Evivaldo Arrais e Amarílio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra, Arrais, João Pedro e Maria Vitória Fontes Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra e Fred Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Scafuro Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Scafuro Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto e Sandra Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Ira Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Jacqueline Cavalette Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe e Danielle Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Fred, Alexandra e Marcela Pinto, Mariana e Lucas Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana e Alexandre Fralete Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre, Marcelo, Zé Filho, Erivaldo e Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Pinto, Célia Magalhães, Nina Scafuro e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Macedo, Alexandre Frota e Fred Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Jacqueline Cavalette, Nádia Magalhães e Miguel Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães, Alexandre e Ira Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo e Regina Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Lustosa e Luciana Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Hebert e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Hilton Correa Lima e Geni Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Ira Frota, Rafaela Pinto e Larissa Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro, Nina, Marcelo e Carol Scafuro Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Pedro Coelho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Leda Diniz, Clarissa Alencar e Patrícia Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Leda e Elinaldo Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Franco e Felipe Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Villar, Sandra Machado e Karina de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Bezerra, Graziela Maia e Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Franciscato, Célia e Arthur Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Ramos, Odete e Elizabeth Franciscato, Célia e Nádia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Maira e Aderaldo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Maira, Aderaldo e Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela, Célia, Alexandra, Mariana, Carol, Nina e Ana Cristina Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Nina Scafuri Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Adolfo Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia e Jorge Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Braga e Ítalo Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia e Amarílio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Omar e Fernanda Macedo, Geni Levy , Hilton Correa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Phillip e Sakiê Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Victória Foto: LC Moreira

Legenda: Pio e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Zé Pinto Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ravi, Fernanda e Omar Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Vitos e Dane Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina e Larissa Camelo e Brena Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Célia e Arthur Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães, Maira e Priscilla Silva e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães, Roberta Nogueira e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielly Fairbanks, Ira Frota e Licia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Edson e Ticiana Queiroz e Guilherme Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Dias, Fabi Pessoa, Carol Bezerra e Talita Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira, Roberta Nogueira, Rilka Bezerra, Lia Linhares e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Ronald Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Manuela Rolim e Nayana Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel e Erika Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Manuela Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Pinto Filho, Aderaldo Silva e Gentil Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Locomotivas Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo, Natasha e Stenio Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta o Tânia Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Zeidan Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Macedo, Marco Montenegro e Patricia Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Sousa e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ferruccio e Cristine Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ferruccio Feitosa, Elcio Batista, Chiquinho Feitosa e Etevaldo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: George Régis e Talita Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Hebert Vieira, Célia Magalães, Gisela Vieira e Arthur Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Danielly Fairbanks, Licia e Gerardo Bezerra, Ira e Alexandre Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Julia Andrade, Eveline e Lisandro Fujita e Beatriz Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Julia e Filipe Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Rola e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Marcelo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Livia e Fábio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Menezes e Manuella Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Moraes, Maia Neto e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Liana Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Marcílio e Silvinha Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão, Célia Magalhães, Roberta Nogueira e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Yamazaki e Lara Rovere Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia e Rafael Memória Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo e Danilo Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo, Manuela e Sandra Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia Nogueira, Beth Pinto e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Coelho Neto, Eduardo Rolim e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Pio e Stella Rolim, Ravi e Patricia Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu e Marília Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Barreira e JJ Bowman Foto: LC Moreira