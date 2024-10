CAPTEI: Palestra da Globo revela o futuro da TV aberta

No último dia 23 de outubro, quarta-feira, a Holding Grupo Edson Queiroz sediou a palestra "TV 3.0 – A Televisão do Futuro", ministrada por Patrícia Rego, Diretora de Afiliadas da Globo.

Legenda: Patrícia Rêgo Foto: LC Moreira

O evento, voltado para o público externo B2B, trouxe à tona as transformações e possibilidades trazidas pela nova geração de televisão aberta, cada vez mais integrada ao ecossistema digital.

A palestra, realizada no Auditório Yolanda Queiroz, destacou que a TV 3.0 vai revolucionar o mercado publicitário e o relacionamento com os consumidores, trazendo maior interatividade e inovação para a experiência televisiva.

Entre os principais avanços mencionados, está o T-Commerce, que permitirá a compra direta de produtos vistos na programação, de forma fluida e prática. Além disso, a interação com o público será ampliada, possibilitando enquetes e maior engajamento ao longo das transmissões.

Legenda: "TV 3.0 – A Televisão do Futuro" Foto: LC Moreira

Patrícia Rego ressaltou que a TV aberta no futuro trará uma série de possibilidades, incluindo sua integração ao ecossistema digital e habilitando novas formas de consumo e interação com o espectador. A tecnologia promete transformar a televisão em uma plataforma ainda mais dinâmica, conectando o público diretamente às marcas e ao conteúdo que consomem.

Legenda: Bruno Branco, Arenusa Goulart, Patrícia Rêgo, Jeritza Gurgel, Livia Uchoa e Érick Picanço Foto: LC Moreira

O evento apresentou um conteúdo rico em tendências para os profissionais do mercado de mídia, publicidade e tecnologia, reforçando que a TV aberta, ao se adaptar ao mundo digital, continuará sendo um dos pilares da comunicação de massa, agora com muito mais possibilidades interativas. A palestra foi uma oportunidade única para os participantes se atualizarem sobre as inovações e tendências da televisão do futuro.

Veja os momentos através das fotos captadas por LC Moreira:

