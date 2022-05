CAPTEI: Ousadas da literatura invadem tradicional restô no centro de Fortaleza

Dos clássicos da literatura aos clássicos da cultura nordestina, o projeto de mediação OuseSaber, do grupo de leitura Jane Austen, reuniu-se na terça-feira, 24, para a discussão de mais uma grande obra da literatura.

Legenda: Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Na mesa, a conterrânea Raquel de Queiroz. A primeira mulher a sentar na cadeira dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. Autora da segunda fase do modernismo, momento no qual a literatura volta os olhos para as questões sociais. O livro era "O Quinze". Texto sensível, inquietante e, ainda, atual. As dores da seca de 1915, a migração do nordestino, as tentativas de sobrevivência diante de uma miséria indizível. Aos 19 anos, a autora sentia esse pesar. E as leitoras?

Legenda: Em pé: Luciana Frota, Simone Michiles, Aline Barroso, Denise Melo, Jana Vilar, Fernanda Arruda, Niedja Bezerra, Adriana Aurila, Leiliane Pinheiro. Sentadas: Luciana Colares, Simone Fortaleza, Zena, Cláudia Majela e ??? Foto: LC Moreira

O lugar escolhido para reportar à época foi o tradicional “Bar da Zena”. Centro da capital alencarina. Clima típico. Decoração e cardápio regional.

Cláudia Majela, responsável por esse momento lúdico, teve precisão cirurgica para a proposta do OuseSaber. Denise Melo mediou o clássico da literatura universal, discutiu entre as integrantes do grupo de leitura Jane Austen e, claro, a troca de percepções foi enriquecedora, expandindo o alcance da obra pela visão de cada leitora.

Legenda: Comemoração Foto: LC Moreira

A cereja do bolo do mundo real foi a surpresa que Cláudia Majela fez para a D. Zena: trouxe um bolo para cantar os parabéns pelos 53 anos de existência do restaurante, uma referência na história cearense, que chega a servir até 1000 bolinhas de carne em um dia, uma especialidade que já levou a cearense ao programa de culinária Ana Maria Braga, um programa clássico dos dias atuais.

Legal, né? Pois, uuse saber mais, sempre, e veja as fotos que o LC Moreira fez desse momento:

