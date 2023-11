CAPTEI: Os 15 de Júlia Monteiro Castelo

A filha de Joyce Monteiro e Ênio Castelo (in memoriam) festejou seus 15 anos no último dia 11 de novembro, no salão de festas do edifício dos avós maternos, Rita e Paulo Monteiro.

Legenda: Joyce e Júlia Monteiro Foto: LC Moreira

Os convidados foram recepcionados em um espaço ambientado por Taty Viana. Destaque para o bolo da Sabor da Mamys Bolaria, que não apenas impressionou visualmente, servindo de cenário para muitas fotos, mas também agradou ao paladar dos presentes.

Para a ocasião especial, a debutante vestiu um modelo da estilista Aurileide Lemos, que realçou a beleza da aniversariante.

Legenda: Júlia Monteiro com as amigas Foto: LC Moreira

Animando a festa para 45 amigos e amigas, DJ Clecio Souza. Ninguém parado. Noite foi marcada por muita alegria, música e diversão para todos os convidados da aniversariante!

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Rita, Júlia e Paulinho Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia e Larissa Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Júlia Monteiro e Sara Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Orminda Teixeira e Júlia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Selma Matias, Júlia e Felipe Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ramiro Filho e Júlia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nícolas Franco, Júlia Monteiro, Lucas Dias e João Marcelo Arraes Foto: LC Moreira

Legenda: André Costa e Júlia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina Xerez e Júlia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Ranier, Júlia Monteiro e Letícia Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Salatiel, Júlia Monteiro e Luiz Fernando Foto: LC Moreira

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Eliza Enerick, Júlia Monteiro e Flaviana Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Gabriela, Mariana Athayde e Emily Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Bezerra, Júlia Monteiro e Ana Clara Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Costa, Júlia Monteiro e João Gabriel Foto: LC Moreira

Legenda: Ravi Braga, Victor Souza, Júlia Monteiro, Levi Duarte e Rafael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Ana Júlia, Júlia Monteiro e Myrella Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Liduina Marques, Júlia Monteiro e Clara Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Emily Rodrigues e Júlia Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Cidrão, Júlia e Felipe Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Monteiro e Sofia Gabriela Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Monteiro e Sara Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Monteiro e Cauã Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Monteiro e Mariana Athayde Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Monteiro Foto: LC Moreira