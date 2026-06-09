CAPTEI: Ocean Summit coloca a Economia Azul no centro do debate no Ceará

A economia do mar ganhou protagonismo na abertura do Ocean Summit 2026, promovido pelo Observatório da Indústria Ceará, da Fiec, na Casa da Indústria. Nesta segunda-feira (8), o encontro reuniu lideranças empresariais, especialistas, representantes do setor público e acadêmicos para discutir oportunidades ligadas à chamada Economia Azul.

Legenda: Ricardo Cavalcante e Gunter Pauli conversaram com a imprensa na abertura do Ocean Summit Foto: Laura Guerreiro

O destaque da programação foi a participação do economista e escritor belga Gunter Pauli, referência mundial no tema e criador do conceito de Economia Azul.

Legenda: Recepção de Gunter Pauli na Fiec Foto: Laura Guerreiro/Fiec

Recepcionados pelo presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, os convidados acompanharam debates sobre inovação, sustentabilidade, energia eólica, pesca, aquicultura e muito mais.

Legenda: Abertura do Ocean Summit 2026 Foto: Laura Guerreiro/Fiec

A abertura também contou com intervenção artística da arquiteta e artista visual Joana Cardoso, inspirada nos oceanos e na reutilização de resíduos. Confira mais registros de Laura Guerreiro, da Fiec.

Legenda: Abertura do Ocean Summit 2026 Foto: Laura Guerreiro/Fiec

Legenda: Abertura do Ocean Summit 2026 Foto: Laura Guerreiro/Fiec

Legenda: Abertura do Ocean Summit 2026 Foto: Laura Guerreiro/Fiec