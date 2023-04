Captei: OAB Ceará celebra 90 anos com marco importante na história da entidade

Na noite da última quinta, 30, a OAB Ceará, através do presidente Erinaldo Dantas, da vice-presidente, Christiane Leitão, recebeu, no Theatro José de Alencar, convidados para a solenidade em comemoração aos 90 anos da entidade.

Legenda: Theatro José de Alencar Foto: LC Moreira

Como presença de honra, estiveram os advogados, o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas e o presidente nacional da Ordem dos Advogados, José Alberto Simonetti, que estiveram ao lado de Erinaldo Dantas por todo o cerimonial no palco do TJA. Uma deferência e tanto ao evento.

Legenda: Erinaldo Dantas, Elmano de Freitas e Beto Simonetti Foto: LC Moreira

Por falar em cerimonial, a mestra das mestras, Norma Zélia, conduziu a apresentação com elegância e competência irreparáveis. Fantástica.

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Chambinho do Acordeon tocou o hino nacional antes da exibição do filme que narra a história dos 90 anos da entidade.

Legenda: Chambinho do Acordeon Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides, Evandro Leitão e e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

A solenidade foi um marco importante na história da OAB-CE, já que alcançou o número de 50 mil inscrições em seu cadastro.

Legenda: Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

“Atingimos a marca emblemática de 90 anos com uma história de solidez e credibilidade.

Após a palavra do presidente, Erinaldo Dantas, foram prestadas homenagens a 9 advogados(as) por suas contribuições à instituição ao longo desses 90 anos, em favor da defesa das prerrogativas e valorização da classe.

Legenda: Homenageados Foto: LC Moreira

Depois, o governador do estado, Elmano de Freitas, sempre com discurso entusiasmado, otimista e prestigiando a classe dos advogados, contemplou, na oportunidade, a conterrânea e colega advogada, Janaina Nunes, presidente da subsecção de Baturité, assegurando terreno para construção de espaço próprio para os advogados. Ela vibrou e distribuiu sorrisos pelo resto da noite festiva, pelos jardins de Burle Max, no coquetel pós-solenidade.

Legenda: Elmano de Freitas direcionando a palavra a conterrânea, Janaina Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Alysson Aragao, Janaina Nunes e Taffarel Silveira Foto: LC Moreira

Em seguida, para encerrar a solenidade, o presidente nacional da Ordem dos Advogados, José Alberto Simonetti trouxe suas palavras finais direcionando os convidados confraternizarem na área externa do TJA, onde Chambinho do Acordeon tocava repertório bem nordestino.

Legenda: Beto Simonetti Foto: LC Moreira

O evento foi uma realizado pela Kanguru Promoções. Durante o ano de 2023, a OAB Ceará dá início a ações comemorativas, contemplando o interior do estado e abrangendo as 17 subsecções da Ordem Cearense.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Beto Simonetti, Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Simonetti e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Simonetti e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão e Arsênia Brekenfeld Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão e Coronel Robertyo Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Peixoto, Beto Simonetti, Christiane Leitão e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Peixoto, Vládia feitosa, beto Simonetti, Abelardo Benevides, Christiane Leitão e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão e Cleto Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas, Christiane e Evandro Leitão, Elmano de Freitas e Beto Simonetti Foto: LC Moreira

Legenda: Hamilton Sobreira, Christiane Leitão, Arsênia Brekenfeld e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão e Aulo Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio, Christiane Leitão, Franzé e Valéria Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho, Christiane Leitão, Coronel Roberto Caracas, Jane Calixto e Djacir Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão, José Lopes, Christiane Leitão, Carlos Alberto Forte e Paulo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: José Osvaldo e Lúcia Carioca, Christiane Leitão e Chico Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Lígia Peixe, Osea Carvalho, Christiane Leitão e Eduardo Pragmáfio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Marília, Erinaldo, Luiz Eduardo e Teresa Cristina Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Sonia Cavalcante, Socorro França, Christiane Leitão e Camila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Barroso, Christiane Leitão, Beto Simonetti e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará com convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Sandro Fiúza, Christiane Leitão e Isaac Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Feitosa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Viviane Quezado Foto: LC Moreira

Legenda: Arsênia Brekenfeld e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Aurinho , Márcia e Auro Mendes Peixoto, Rosabele e Aulo Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Mariz, André Xerez, Waldir Xavier, Juvêncio Viana e João Rafael Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Brito e Magno Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Borges e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Forte, Mônica Barroso, Paulo Albuquerque e José Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Vale, Lúcia e José Osvaldo Carioca Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar e Brenna Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar e Brenna Ximnenes, Jeritza e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Adagvan Maia e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Filho e Eduardo Pragmácio Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Lucena e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé e Valéria Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes e Paulo Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Hemilton Sobreira, Arsênia Brekenfeld e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Jane Calixto e Djacir Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Mariana Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Camila Borges e Vládia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: João Rafael, André Xerez e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Amorim, Cecilia Moreira Leal e Osmar Celestino Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana, Arsênia Brekenfeld e Eduardo Pragmácio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Perdigão, Lívia Girão e Isabelle Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Maria de Fátima e Emanuela Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Figueiredo e Thiago Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Lima, André Montenegro e João Rafael Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Barroso e Alana Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Reial Foto: LC Moreira

Legenda: Oamar Celestino e Cecilia Moreira Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Veras, Juvêncio Viana e Janaina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho, Christiane Leitão, Coronel Roberto Caracas, Jane Calixto e Djacir Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Feitosa, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Timbó e Alexandre Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Veras, Janaina Lima, Vládia Feitosa e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Sheyla melo e Cleto Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Erinaldo Dantas, Beto Simonetti e Valdetário Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Mônica Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: OAB Ceará 90 anos Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Valdetário Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Elamano de Freitas e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Plateia Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Silvio Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada Osea Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Raimundo Falcão representado pela filha, Karina Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Plateia Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Paulo Quezado Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Valdetário Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Platéia Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Beto Simonetti Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Presidente com a família e entes da OAB Ceará Foto: LC Moreira