CAPTEI: O maior carnavalesco do Fortal ganhou festa surpresa! Descubra quem foi!

A fama do médico Rafael Bezerril é de chicletereiro raiz. Sempre foi o folião mais conhecido do Fortal por sua simpatia e animação.

A chegada dos 45 anos, no último sábado (16), fez com que a família não deixasse passar a data, sem que houvesse uma homenagem com o tema preferido do aniversariante, Fortal.

O cantinho da família no Beach Place foi o lugar escolhido para a festa entre amigos queridos.

Animação não faltou por lá!

Com certeza, não faltará no Fortal, que começa amanhã!!!!

Vem ver as fotos enviadas para a coluna:

Legenda: Rafael e Alessandra Bezerril Foto: Arquivo família

Legenda: Rafael com os pais Foto: Arquivo família

Legenda: Rafael com os filhos Foto: Arquivo família

Legenda: Vizinhas e amigas do BP Foto: Arquivo família

Legenda: Decoração Foto: Arquivo família

Legenda: Germana Frota, Rafael e Alessandra Bezerril Foto: Arquivo família

Legenda: Rafael com amigos Foto: Arquivo família

Legenda: Rafael e Alessandra Bezerril com amigas Foto: Arquivo família

Legenda: Parabéns Foto: Arquivo família