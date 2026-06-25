CAPTEI: O futuro estacionou no Ceará com a chegada da MG Motor

Na manhã desta quinta-feira, 25, o Governo do Ceará e a MG Motor, tradicional marca britânica pertencente ao grupo global SAIC Motor, oficializaram a produção dos modelos elétricos MG4 Urban e MGS5 na Planta Automotiva do Ceará (PACE), em Horizonte.

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

A solenidade aconteceu no Palácio da Abolição. Por lá, lideranças políticas e empresariais, entre elas o governador Elmano de Freitas, executivos da montadora, representantes da indústria, do setor de desenvolvimento econômico e autoridades estaduais e municipais, consolidando um dos mais relevantes investimentos da nova economia no estado.

Legenda: Diretores da MG Foto: LC Moreira

Em um movimento que já circula entre os grandes salões do desenvolvimento nacional, o Ceará reafirma seu protagonismo e entra definitivamente na rota premium da mobilidade do futuro.

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

A chegada da MG Motor à Planta Automotiva do Ceará, em Horizonte, transforma o estado em endereço estratégico da indústria global de veículos elétricos.

Legenda: MG Foto: LC Moreira

Legenda: MG Foto: LC Moreira

Com investimento de R$ 400 milhões, a MG Motor escolheu o Ceará para sediar sua primeira operação produtiva na América do Sul.

Legenda: MG Foto: LC Moreira

A montagem dos modelos elétricos MG4 Urban e MGS5 marca o início da produção nacional da marca, com previsão de 50 mil veículos fabricados nos próximos quatro anos e a geração de cerca de 600 empregos diretos e indiretos, fortalecendo a indústria e a inovação no Estado.

Legenda: Victor Ximenes, Marcelo Freira, Igor e Alberto Figueiredo Filho e Cleirton Pessoa Foto: LC Moreira

Nos bastidores do anúncio, realizado no Palácio da Abolição, o clima era de "futuro em estado de estreia" — expressão que traduz o momento de um Ceará que não acompanha tendências, mas passa a defini-las.

Legenda: Rodrigo Teixeira, Yang Lee e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Um capítulo de alta voltagem econômica, onde o luxo da vez atende pelo nome de inovação.

Confira nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Igor e Alberto Figueiredo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Figueiredo, Marcelo Freire, Elmano de Freitas e Alberto Figueiredo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fan Tianxin, Fábio Clemente, Danilo Serpa e Frederico Geraldino Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: MG Autos Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Padilha e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Liana Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Figueiredo, Marcelo Freire e Alberto Figueiredo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Brígida Miola e Eduardo Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Borges e Aldelfredo Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Branco, Liana Fujita, Maria Inês Studart, Silvana Parente e Luís Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Zapielo e Eduardo Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Marques, Kátia Torrão e Alexandre Papa Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Serpa e Thalles Theodoro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Victor Schwambach Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Borges, Roberta Rocha, Brigida Miola, Luana Bandeira, Emanuela Uchoa e Viviane Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Gurgel e Daniel Rose Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus e Níkolas Tajra Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima e Luana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Fan Tianxin, Fábio Clemente, Danilo Serpa e Frederico Geraldino Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ferreira Gomes e Maria Inês Studart Foto: LC Moreira