CAPTEI: O futuro estacionou no Ceará com a chegada da MG Motor
O anúncio posiciona o Estado entre os principais destinos de investimentos da nova indústria automotiva brasileira
Na manhã desta quinta-feira, 25, o Governo do Ceará e a MG Motor, tradicional marca britânica pertencente ao grupo global SAIC Motor, oficializaram a produção dos modelos elétricos MG4 Urban e MGS5 na Planta Automotiva do Ceará (PACE), em Horizonte.
A solenidade aconteceu no Palácio da Abolição. Por lá, lideranças políticas e empresariais, entre elas o governador Elmano de Freitas, executivos da montadora, representantes da indústria, do setor de desenvolvimento econômico e autoridades estaduais e municipais, consolidando um dos mais relevantes investimentos da nova economia no estado.
Em um movimento que já circula entre os grandes salões do desenvolvimento nacional, o Ceará reafirma seu protagonismo e entra definitivamente na rota premium da mobilidade do futuro.
A chegada da MG Motor à Planta Automotiva do Ceará, em Horizonte, transforma o estado em endereço estratégico da indústria global de veículos elétricos.
Com investimento de R$ 400 milhões, a MG Motor escolheu o Ceará para sediar sua primeira operação produtiva na América do Sul.
A montagem dos modelos elétricos MG4 Urban e MGS5 marca o início da produção nacional da marca, com previsão de 50 mil veículos fabricados nos próximos quatro anos e a geração de cerca de 600 empregos diretos e indiretos, fortalecendo a indústria e a inovação no Estado.
Nos bastidores do anúncio, realizado no Palácio da Abolição, o clima era de "futuro em estado de estreia" — expressão que traduz o momento de um Ceará que não acompanha tendências, mas passa a defini-las.
Um capítulo de alta voltagem econômica, onde o luxo da vez atende pelo nome de inovação.
Confira nas fotos captadas por LC Moreira: