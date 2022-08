CAPTEI: O dom de celebrar a vida por Ticiana Rolim Queiroz

Ticiana Rolim Queiroz fez um festão na tarde de sábado, 06. Recebeu a família, políticos de diversos partidos, empresários, empreendedores sociais e amigos.

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz com a família Foto: LC Moreira

O convite, do começo ao fim, chamava os convidados para a reflexão. Direcionamento do olhar para com o outro. Ticiana trocou presentes por doações. Por construções. Mudanças para uma vida melhor dentro dos projetos que impulsiona. Dentro do seu projeto de vida.

Legenda: Ticiana no corredor de rosas vermelhas Foto: Davi Távora

Em seguida, a festa. Sem ressalvas! Corredor de rosas vermelhas davam acesso ao jardim e a casa da família Rolim Queiroz. Portas abertas!

Legenda: Aniversário Ticiana Rolim Queiroz Foto: Davi Távora

Um espelho, no final no corredor de rosas vermelhas, reportavam toda a essência do sagrado feminino. Refletiam cada convidado. Ali, outro convite: olhar para si. E mais: partes de músicas direcionavam, mais uma vez, para o clima da festa. Tudo pensado nos mínimos detalhes.

Legenda: Decoração aniversário Ticiana Rolim Queiroz Foto: Davi Távora

Ticiana trouxe para a mesa dos convidados o buffet da Toca. Unanimidade em sabor. Por falar em sabor, diretamente do Bom Jardim, Giardino Buffet, negócio social acelerado pela Somos Um. Outra grata surpresa foi encontrar a turma da Escola de Gastronomia M. Dias Branco. Tudo delicioso! Gente de talento. Gente esforçada. Gente sendo apresentada nesse momento tão especial.

Legenda: Aniversário Ticiana Rolim Queiroz Foto: Davi Távora

A embaixadora do mundo melhor fez muitas surpresas para os convidados. No palco animaram Flavia Wenceslau, Marcos Lessa, Grupo Academia, Samba de Santa Clara, Kátia Cilene e DJ Isa Capelo.

Legenda: Edson Queiroz Neto Foto: Davi Távora

Agora, surpresa mesmo fez o esposo Edson Neto e a família. Tudo começou com um discurso aberto, verdadeiro, sincero e apaixonado do marido. Depois, dois vídeos: um, de fotos e, depois, outro, dirigido por André Mota, com toda a família cantando e tocando uma música para a aniversariante que tremeu de emoção. Lágrimas rolaram fácil!

Legenda: Aniversário Ticiana Rolim Queiroz Foto: Davi Távora

Palmas para os parabéns. Ticiana surpreendeu mais uma vez: convidou os aniversariantes da semana de agosto, entregou, para cada um, um bolo e todos cantaram parabéns para os seus amigos que estavam no palco. Gesto de grandeza. Olhar para o outro.

Legenda: Sanduiche da Toca Foto: Arquivo instagram

Legenda: Sanduiche da Toca passado no ferro morno para os sobreviventes da noite Foto: Arquivo instagram

Enfim, a festa foi até o nascer do dia com café da manhã para os inimigos do fim. Quem sobreviveu a tanta emoção e divertimento, comeu sanduba passado no ferro! Coisas da Toca. Coisas de Ticiana.

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz e Pio Rodrigues Neto Foto: Davi Távora

Sem dúvida, Ticiana mostrou como se faz para comemorar o dom das vidas!

Legenda: Aniversário Ticiana Rolim Queiroz Foto: Davi Távora

Olha as fotos que o Davi Távora, fotógrafo oficial, captou:

Legenda: Decoração mesas dos doces Foto: Davi Távora

