CAPTEI: O conhecido "passe aqui" de Lara Romcy

Lara decora e arruma a casa, desde os arranjos, louças e, muitas vezes, prepara a comida também.

Quem aparece por lá, vai muito à vontade e na hora mais conveniente do dia. Então, a celebração vai do café da manhã, brunch, almoço, café da tarde, jantar e termina na madrugada.

Legenda: O bolo é tradição: nozes e doce de leite que, segundo Lara, a "tia" Jessica, mãe da amiga, Paulinha, da @feitocomamor presenteia desde criança Foto: Arquivo pessoal

Nesse dia especial, nesse ano, houve só uma exigência: quem passasse lá, tinha que estar testado para o bem e segurança de todos.

Veja quem passou na casa da Lara, no dia do seu birthday e foi recebido com carinho e muito afeto.

Legenda: Amigas de Lara Romcy Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Mesa decorada pela aniversariante Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Lara Romcy com amigas Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Lara e Angela Romcy Foto: Arquivo pessoal