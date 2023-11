CAPTEI: O bom velhinho chega no Grand Shopping

No sábado, 04, a magia do Natal tomou conta da cidade com a chegada do Papai Noel no Grand Shopping. O evento encantou crianças e adultos com uma decoração inspirada em um clássico do universo infantil: o Pinóquio.

Legenda: Pinóquio Foto: LC Moreira

A ideia é transportar os visitantes para um mundo mágico, repleto de maravilhas natalinas.

Legenda: Carla Werneck Foto: LC Moreira

Carla Werneck Gerente de marketing do Gran Shopping "O Natal do Grand Shopping é um Natal para toda a família"

Legenda: Staff Gran Shopping Foto: LC Moreira

A festa contou com um mix de músicas natalinas para a grande celebração. Durante o evento, o Musical “O Natal do Mickey Mouse”. Em seguida, a chegada do Papai Noel, que surpreendeu a todos com sua alegria contagiante. E, finalizando a noite feliz, a Banda Five Mix fez um cortejo animado pelo shopping, garantindo muita diversão para os presentes.

Legenda: Natal Gran Shopping Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá nesse momento mágico. LC Moreira captou tudo:

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do Papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração de Natal do Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Chegada do papai Noel no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz da Paixão, Carla Werneck e Ane Paixão Foto: LC Moreira

Legenda: Gesley, Helena e Eduardo Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Claudirene Souza, Marcos Kelson e Carolina Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Staff do Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Yuri Oliveira e Aldemir Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Staff do Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Manso Reis, Gesley Siqueira, Carla Werneck e Yuri Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Gran Shopping Foto: LC Moreira