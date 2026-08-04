CAPTEI: “O Beijo no Asfalto” atravessa gerações e conquista o Teatro RioMar Fortaleza

Há produções que estreiam. Outras entram para o patrimônio afetivo de uma cidade.
Foi nesse território que a Comédia Cearense reafirmou seu lugar de honra ao apresentar "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, no Teatro RioMar Fortaleza.
Sob a direção de Hiroldo Serra, a montagem, já consagrada por público, crítica e seis indicações a prêmios nacionais, voltou aos palcos provando que os clássicos seguem respirando o tempo presente.
As interpretações dos atores em cena ganharam ainda mais intensidade com a trilha executada ao vivo por Ricardo Bacelar, transformando cada cena em um exercício de emoção e inquietação.
Integrante do projeto CE em Cena, um projeto muito legal do RioMar Fortaleza voltado para fortalecer o teatro cearense, valorizando os artistas e destinando integralmente a bilheteria aos participantes, a apresentação reforçou que investir em arte é um gesto de permanência.
E, em uma sociedade movida pela velocidade das narrativas, Nelson Rodrigues permanece cirúrgico ao revelar como a manipulação, o preconceito e os julgamentos públicos ainda encontram palco na vida real.