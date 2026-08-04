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CAPTEI: “O Beijo no Asfalto” atravessa gerações e conquista o Teatro RioMar Fortaleza

Montagem de Nelson Rodrigues reuniu elenco de destaque, trilha ao vivo e uma narrativa mais atual do que nunca

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Elenco de Um Beijo no Asfalto
Foto: LC Moreira

Há produções que estreiam. Outras entram para o patrimônio afetivo de uma cidade.

Foi nesse território que a Comédia Cearense reafirmou seu lugar de honra ao apresentar "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, no Teatro RioMar Fortaleza.

Legenda: Um Beijo no Asfalto
Foto: LC Moreira

Sob a direção de Hiroldo Serra, a montagem, já consagrada por público, crítica e seis indicações a prêmios nacionais, voltou aos palcos provando que os clássicos seguem respirando o tempo presente.

Legenda: Hiroldo e Gael Serra e Casé Pinheiro
Foto: LC Moreira

As interpretações dos atores em cena ganharam ainda mais intensidade com a trilha executada ao vivo por Ricardo Bacelar, transformando cada cena em um exercício de emoção e inquietação.

Legenda: Um Beijo no Asfalto
Foto: LC Moreira

Integrante do projeto CE em Cena, um projeto muito legal do RioMar Fortaleza voltado para fortalecer o teatro cearense, valorizando os artistas e destinando integralmente a bilheteria aos participantes, a apresentação reforçou que investir em arte é um gesto de permanência.

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar, Luis Costa e Márcia Sucupira
Foto: LC Moreira

E, em uma sociedade movida pela velocidade das narrativas, Nelson Rodrigues permanece cirúrgico ao revelar como a manipulação, o preconceito e os julgamentos públicos ainda encontram palco na vida real.

Confira as fotos da movimentação social!

Legenda: Hiroldo Serra, Ricardo Bezerra e Beth Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Yolanda de Castro, Leonardo e Kennedy Reial
Foto: LC Moreira

Legenda: André Maia e Thainan Ginepre
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique e Luana Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Martins, Hiroldo Serra e Cristiane Amorim
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Buhamra e Cláudio Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Suarez, Hiroldo Serra e Rafael Suarez
Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Brides e Dan Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Lara Pessoa e Ticiana Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Airton Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: Dóris Carvalho e Denise Sá
Foto: LC Moreira

Legenda: Elieuda e Naíra Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Everlane Vaz e Michelle Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Facó e José Maria Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel e Virna Proença
Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mulato e Darlene Nascimento
Foto: LC Moreira

Legenda: Kennedy Reial e Ana Emília
Foto: LC Moreira

Legenda: Kennedy Ribeiro e Alissin Félix
Foto: LC Moreira

Legenda: Lena Marcílio e Ciro Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucélia e Gardênia Leite
Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Marinho e Guilherme Coelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Menezes e Taíza Zamboni
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Fernando Bacelar
Foto: LC Moreira

Legenda: Theo Van Dersander e Ana Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Távora e Rui Castelo Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra e Andréa Petter
Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Maria e Sérgio Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Taiana Silva e Maikoll de Paula
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Lima e Antônia Brasileiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Holanda e Teresa Maria
Foto: LC Moreira

Legenda: Sidney Malvera, Odair Prado, Hiroldo Serra e Magno Freitas
Foto: LC Moreira

 

 

 