CAPTEI: “O Beijo no Asfalto” atravessa gerações e conquista o Teatro RioMar Fortaleza

Há produções que estreiam. Outras entram para o patrimônio afetivo de uma cidade.

Foi nesse território que a Comédia Cearense reafirmou seu lugar de honra ao apresentar "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, no Teatro RioMar Fortaleza.

Legenda: Um Beijo no Asfalto Foto: LC Moreira

Sob a direção de Hiroldo Serra, a montagem, já consagrada por público, crítica e seis indicações a prêmios nacionais, voltou aos palcos provando que os clássicos seguem respirando o tempo presente.

Legenda: Hiroldo e Gael Serra e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

As interpretações dos atores em cena ganharam ainda mais intensidade com a trilha executada ao vivo por Ricardo Bacelar, transformando cada cena em um exercício de emoção e inquietação.

Legenda: Um Beijo no Asfalto Foto: LC Moreira

Integrante do projeto CE em Cena, um projeto muito legal do RioMar Fortaleza voltado para fortalecer o teatro cearense, valorizando os artistas e destinando integralmente a bilheteria aos participantes, a apresentação reforçou que investir em arte é um gesto de permanência.

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar, Luis Costa e Márcia Sucupira Foto: LC Moreira

E, em uma sociedade movida pela velocidade das narrativas, Nelson Rodrigues permanece cirúrgico ao revelar como a manipulação, o preconceito e os julgamentos públicos ainda encontram palco na vida real.

Confira as fotos da movimentação social!

Legenda: Hiroldo Serra, Ricardo Bezerra e Beth Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Yolanda de Castro, Leonardo e Kennedy Reial Foto: LC Moreira

Legenda: André Maia e Thainan Ginepre Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique e Luana Fontenelle Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Martins, Hiroldo Serra e Cristiane Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Buhamra e Cláudio Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Suarez, Hiroldo Serra e Rafael Suarez Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Brides e Dan Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Lara Pessoa e Ticiana Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Airton Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Dóris Carvalho e Denise Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Elieuda e Naíra Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Everlane Vaz e Michelle Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Facó e José Maria Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel e Virna Proença Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mulato e Darlene Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Kennedy Reial e Ana Emília Foto: LC Moreira

Legenda: Kennedy Ribeiro e Alissin Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Lena Marcílio e Ciro Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Lucélia e Gardênia Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Marinho e Guilherme Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Menezes e Taíza Zamboni Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Fernando Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Theo Van Dersander e Ana Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Távora e Rui Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra e Andréa Petter Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Maria e Sérgio Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Taiana Silva e Maikoll de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Lima e Antônia Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Holanda e Teresa Maria Foto: LC Moreira