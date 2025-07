CAPTEI: O Aniversário de Tânia Facó no Villa Borghese

Na última sexta-feira, 04, o Villa Borghese se transformou em um cenário de celebração para o aniversário de Tânia Facó. A festa, marcada por um almoço íntimo, reuniu amigas de longa data em um ambiente cuidadosamente decorado pela Célia Florista. Tânia, conhecida por seu bom gosto, personalizou a ambientação com seu próprio acervo de peças e a escolha de flores, criando um espaço acolhedor e cheio de significado.

Legenda: Decoração de Célia Florista com toques do acervo pessoal da aniversariante Foto: LC Moreira

O destaque da mesa foi o bolo dourado com seu recheio de frutas vermelhas da Lila Baking Studio. A combinação de sabores e a estética do bolo foram um verdadeiro sucesso entre as convidadas.

Legenda: Bolo da Lila Baking Studio Foto: LC Moreira

A animação ficou a cargo do DJ Gilvan Magno, querido entre o grupo, que garantiu que a tarde fosse animada com os melhores hits.

Legenda: DJ Gilvan Magno Foto: LC Moreira

A celebração não apenas comemorou mais um ano de vida de Tânia, mas também reforçou laços de amizade e a importância de momentos especiais entre amigas.

Legenda: Tânia Facó e Amigas Foto: LC Moreira

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Denise e Tânia Facó e Maria Clara Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Arrais e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Liana e Lara Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Alice Resende e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Graça Romcy e Giovanna Adjafre Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Facó e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Verinha Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Guilherme, Tânia Facó e Karine Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Romcy, Luiziane Cavalcante, Tânia Facó e Alessandra Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Edna Camarço e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Ester Quinderé e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Timbó e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Tânia Facó e Alessandra Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Verinha Ponte, Tânia Facó, Silvinha Egydio e Giovanna Adjafre Foto: LC Moreira

Legenda: Neiva Brasil e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Egydio e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Burlamaqui e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Paz e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Adjafre e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Freitas e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Diana Cabral, Tânia Facó e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Graça Romcy e Paulinha Burlamaqui Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Facó, Verinha Ponte, Silvinha Egydio e Giovanna Adjafre Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Fernanda Freitas, Paulinha Burlamaqui, Verinha Ponte e Silvinha Egydio Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Facó, Edna Camarço, Neiva Brasil, Emília Paz e Vânia Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira