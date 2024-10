CAPTEI: Novo Prêmio Revoluciona o Cenário de Vendas no Ceará: Conheça o Top de Vendas!

Na noite da última terça-feira, 08, um evento marcou o início de um novo momento de reconhecimento e celebração para o cenário de vendas cearense.

O Hoots GastroPub foi o cenário do lançamento do Prêmio Top de Vendas Ceará, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará), como parte integrante da Rota do Networking. Essa iniciativa destaca a colaboração inédita entre seis renomadas associações empresariais do estado.

Participaram da noite de lançamento representantes de associações como a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM Brasil), CDL Jovem Fortaleza, Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza), Associação Cearense de Imprensa (ACI), Associação Cearense de Agentes Digitais (ACADI), além da própria ADVB Ceará. A união dessas entidades em prol do reconhecimento das melhores práticas de vendas sublinha a relevância e o comprometimento do setor empresarial cearense em fomentar um ambiente de negócios dinâmico e competitivo.

O Prêmio Top de Vendas Ceará tem como objetivo valorizar empresas de todos os portes — das Micro e Pequenas Empresas (PMEs) às Médias e Grandes Empresas — que se sobressaíram em suas estratégias e resultados de vendas. A premiação representa não apenas uma conquista individual para as empresas ganhadoras, mas também um impulso coletivo para o desenvolvimento do setor no estado.

Durante a cerimônia, o clima era de celebração e entusiasmo, ambos evidentes nas falas dos líderes das associações presentes.

Além do lançamento oficial do prêmio, a noite proporcionou aos convidados uma rica oportunidade de network e intercâmbio de ideias, fortalecendo ainda mais os laços entre os diversos setores empresariais, alinhando-se perfeitamente com os objetivos da Rota do Networking.

