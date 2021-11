CAPTEI: Novo livro de Lúcio Alcântara é lançado no Palácio da Luz

O lançamento da obra de Lúcio Alcântara, “Atopias Poéticas de José Albano” reuniu acadêmicos, intelectuais, familiares e amigos do literato e escritor. Um homem apaixonado pelos livros e pela história do Ceará, o Presidente da Academia Cearense de Letras, ofertou aos presentes um fim de tarde com sonetos do poeta José Albano que foram reproduzidos através de música. Os músicos, conduzido pelo Maestro Poty Fontenelle, tiveram essa missão satisfeita com êxito!

Legenda: O acadêmico Pádua Lopes Foto: LC Moreira

A apresentação da obra coube ao acadêmico, Pádua Lopes.

Lúcio Alcântara, ao final, traçou o perfil do poeta, aguçando mais a curiosidade sobre a vida de José Albano, o qual tinha familiares presentes, como o fotógrafo que leva o seu mesmo nome.

Legenda: José Albano Foto: LC Moreira

