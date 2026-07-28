CAPTEI: Novo livro de Luciano Dídimo transforma lançamento em espetáculo de emoções
A Rosa Cinzenta reúne poesia, música, dança e tributo ao poeta Horácio Dídimo em Fortaleza
Na noite de quinta-feira, 23, o Teatro Carlos Câmara foi palco de uma noite em que a literatura ocupou o centro da cena e transformou o lançamento de A Rosa Cinzenta – Sonetos de Interioridade, de Luciano Dídimo, em uma experiência sensorial marcada por poesia, dança, teatro e música.
Em um roteiro de rara delicadeza, os sonetos ganharam corpo nas performances do Studio de Dança Epílogos, enquanto a voz de Becca Alim, acompanhada pelo violinista Guiliano Bernardo, conduziu o público por um percurso de emoção e contemplação.
O momento mais simbólico da noite foi a homenagem ao poeta Horácio Dídimo. Os 90 sonetos da obra reverenciam os 90 anos que o escritor celebraria em 2025, eternizando a memória em forma de arte.
Prefaciado por Vianney Mesquita, com textos de Marília Lovatel e Mailson Furtado, o livro reafirma Luciano Dídimo como um dos nomes mais sensíveis da poesia contemporânea.
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