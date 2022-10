CAPTEI: Nova exposição conta história da construção civil do Ceará

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará inaugurou na quarta, 26, a “Exposição Sinduscon-CE 80 anos - Erguendo Desenvolvimento”, no Shopping Iguatemi Bosque (na praça de convivência). A mostra é aberta ao público, gratuita e pode ser visitada no horário de funcionamento do shopping - das 10h às 22h.

Por lá, imagens de obras icônicas. Fotos e vídeos de edificações da capital cearense que marcaram a história pela beleza, funcionalidade, inovação e tecnologia. Tudo em ordem cronológica. Evolução do setor da construção civil.

O evento faz parte das comemorações pelos 80 anos do Sinduscon Ceará.

