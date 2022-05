CAPTEI: Nosso Meio assina mais um evento de negócios com palestra sobre a indústria automotiva

O almoço de negócios “Marketing & Relacionamento” foi o segundo de ciclo de eventos promovidos pelo Nosso Meio em 2022.

A ocasião reuniu, num badalado restô do Meireles, cerca de 60 executivos de Marketing, gestores e empresários dos mais diversos segmentos para a palestra de diretora de Marketing, Produto e Comunicação Institucional do Grupo Moura, Andréa Lyra, que trouxe vivências e experiências com "cases" de sucesso com a paletra: “Gestão de Marketing na indústria automotiva”.

Tamires Soares, diretora-executiva do Nosso Meio explicou que a intenção é promover o networking e a disponibilidade de negociação entre grandes players do Nordeste:

Legenda: Tamires Soares Foto: Jaqueline Rocha

Tamires Soares Diretora-executiva Nosso Meio "O maior veículo de Marketing, Comunicação e Negócios do Nordeste tem a missão de facilitar as articulações entre marcas, gestores e profissionais. Para isso, nosso ciclo de almoços busca congregar um seleto grupo de executivos que compartilham experiência, conhecimento, visão de mercado, mas também prospectam parcerias para seguir construindo estratégias fortes de negócios”

Vem ver as fotos captadas por Jaqueline Rocha:

