CAPTEI: Noivado à luz de velas - Famílias Brandão e Machado celebram momento especial bem intimista

O noivado de Mariana Brandão e Diego Machado foi marcado por um momento de muita emoção para as famílias. A cerimônia, realizada na casa dos pais do noivo, Gyna e André Jucá Machado, foi uma verdadeira celebração do amor em clima intimista.

Legenda: Brinde Foto: Isabela Gaby

A troca de alianças aconteceu em um jantar à luz de velas, rodeados pelos pais e irmãos. A decoração, assinada por Victor Oliveira, trouxe um toque especial para a ocasião, tornando ainda mais romântico o momento em que o casal oficializou seu compromisso.

Legenda: Decoração de Victor Oliveira Foto: Isabela Gaby

Vem ver as fotos de Isabela Gaby enviadas pela família para a nossa coluna:

Legenda: Lyna e André Jucá Machado, Marina Brandão, Diego e Gyna Machado Foto: Isabela Gaby

Legenda: Beatriz Brandão, Diego Jucá Machado, Marina, Zé e Renata Brandão Foto: Isabela Gaby

Legenda: Marina Brandão com Lyna e Diego Jucá Machado Foto: Isabela Gaby

Legenda: Daniel, Gabrielle, Eduardo e Marina Brandão e Diego Jucá Machado Foto: Isabela Gaby

Legenda: Marina Brandão Foto: Isabela Gaby

Legenda: Marina Brandão e Diego Jucá Machado Foto: Isabela Gaby

Legenda: Marina Brandão e Diego Jucá Machado Foto: Isabela Gaby