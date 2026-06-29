CAPTEI: Noite histórica com Gusttavo Lima e Raça Negra no São João de Maracanaú

A penúltima noite do São João de Maracanaú 2026 reuniu alguns dos nomes mais populares da música brasileira e confirmou o festival entre os eventos mais disputados do calendário junino.
Gusttavo Lima levou o público ao coro do início ao fim, enquanto o Raça Negra transformou a arena em um grande encontro de gerações com seus clássicos românticos.
A programação ainda teve Felipe Amorim, Léo Foguete, Lucas Eduardo, Igor Bezerra e Vitória Fernandez, em uma maratona de shows que movimentou o Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo.
Em sua 21ª edição, o Maior São João do Planeta segue com expectativa de superar o recorde de público e encerra a programação neste fim de semana. Confira os melhores momentos nas fotos de LC Moreira.