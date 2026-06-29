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CAPTEI: Noite histórica com Gusttavo Lima e Raça Negra no São João de Maracanaú

Edição 2026 do Maior São João do Planeta encerrou neste fim de semana quebrando recordes

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 07:17)
Jeritza Gurgel
Legenda: Gusttavo Lima
Foto: LC Moreira

A penúltima noite do São João de Maracanaú 2026 reuniu alguns dos nomes mais populares da música brasileira e confirmou o festival entre os eventos mais disputados do calendário junino.

Legenda: Mirella e Gerson Cecchini
Foto: LC Moreira

Gusttavo Lima levou o público ao coro do início ao fim, enquanto o Raça Negra transformou a arena em um grande encontro de gerações com seus clássicos românticos.

Legenda: Raça Negra
Foto: LC Moreira

A programação ainda teve Felipe Amorim, Léo Foguete, Lucas Eduardo, Igor Bezerra e Vitória Fernandez, em uma maratona de shows que movimentou o Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo. 

Legenda: Alex Magalhães, Fernanda Pessoa e Ésio de Souza
Foto: LC Moreira

Em sua 21ª edição, o Maior São João do Planeta segue com expectativa de superar o recorde de público e encerra a programação neste fim de semana. Confira os melhores momentos nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Santiago e Lívia Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Pessoa, Sara e Patriolino Dias de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Neto Pessoa e Scarlet Abdon
Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro e Liliane Liberato, Raphael Pessoa, Aldeíza Moura e Ângelo Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Larissa Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Ferreira, Sara, Renata, Patriolino e Lina Dias de Sousa e Malú Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Maia, Leidiane Cavalcante, Luciana Nunes, Carol Freitas, Elaine Castelo e Miuri Weyne
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Marrocos, Eveline Pessoa de Araújo, Márcia Lima e Maríssa Vilela
Foto: LC Moreira

Legenda: Clientes do SVM
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Lívia e Carlos Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Marinho, Felipe Fonteles, Girão Neto, Ana Paula Oliveira, Mariana Lemos e Perseu Bessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Renata Capistrano e Júlia Parahyba
Foto: LC Moreira

Legenda: Cleber Fernandes, Thais Lins, Samuel Marques e Liliane Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Monteiro, Fernando Lopes, Denise Santiago, Scheila Bittencourt e Fabrício Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Talita Brito, Giuliane Nobre, Bira Borges e Jacome Aguilar
Foto: LC Moreira

Legenda: Kelvya e Rodrigo Almeida, Guto Almeida, Mônica Franco, Renata Tavares, Tuti Cunha, Annelise e João Ricardo Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Marrocos, Eveline Pessoa de Araújo, Adelaide e Isabela Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Festas, Bruna Antunes, Isabelly Cardoso e Raísa Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Romério Almeida, Carlos Carneiro, Evandro Carvalho, Venâncio Freitas e Eduardo Castelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana e Djalma Benevides
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Albuquerque, Sarah Oliveira e Andréa Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Araújo, Waldery, Wander e Wlady Uchoa
Foto: LC Moreira

 