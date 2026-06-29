CAPTEI: Noite histórica com Gusttavo Lima e Raça Negra no São João de Maracanaú

A penúltima noite do São João de Maracanaú 2026 reuniu alguns dos nomes mais populares da música brasileira e confirmou o festival entre os eventos mais disputados do calendário junino.

Legenda: Mirella e Gerson Cecchini Foto: LC Moreira

Gusttavo Lima levou o público ao coro do início ao fim, enquanto o Raça Negra transformou a arena em um grande encontro de gerações com seus clássicos românticos.

Legenda: Raça Negra Foto: LC Moreira

A programação ainda teve Felipe Amorim, Léo Foguete, Lucas Eduardo, Igor Bezerra e Vitória Fernandez, em uma maratona de shows que movimentou o Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo.

Legenda: Alex Magalhães, Fernanda Pessoa e Ésio de Souza Foto: LC Moreira

Em sua 21ª edição, o Maior São João do Planeta segue com expectativa de superar o recorde de público e encerra a programação neste fim de semana. Confira os melhores momentos nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Santiago e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Pessoa, Sara e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Neto Pessoa e Scarlet Abdon Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro e Liliane Liberato, Raphael Pessoa, Aldeíza Moura e Ângelo Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Larissa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Ferreira, Sara, Renata, Patriolino e Lina Dias de Sousa e Malú Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Maia, Leidiane Cavalcante, Luciana Nunes, Carol Freitas, Elaine Castelo e Miuri Weyne Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Marrocos, Eveline Pessoa de Araújo, Márcia Lima e Maríssa Vilela Foto: LC Moreira

Legenda: Clientes do SVM Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Lívia e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Andressa Marinho, Felipe Fonteles, Girão Neto, Ana Paula Oliveira, Mariana Lemos e Perseu Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Renata Capistrano e Júlia Parahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Cleber Fernandes, Thais Lins, Samuel Marques e Liliane Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Monteiro, Fernando Lopes, Denise Santiago, Scheila Bittencourt e Fabrício Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Talita Brito, Giuliane Nobre, Bira Borges e Jacome Aguilar Foto: LC Moreira

Legenda: Kelvya e Rodrigo Almeida, Guto Almeida, Mônica Franco, Renata Tavares, Tuti Cunha, Annelise e João Ricardo Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Marrocos, Eveline Pessoa de Araújo, Adelaide e Isabela Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Festas, Bruna Antunes, Isabelly Cardoso e Raísa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Romério Almeida, Carlos Carneiro, Evandro Carvalho, Venâncio Freitas e Eduardo Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana e Djalma Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Albuquerque, Sarah Oliveira e Andréa Lopes Foto: LC Moreira