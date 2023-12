CAPTEI: Noite de Honra - Personalidades femininas cearenses são celebradas com prestigiada honraria

Na noite de quarta, 06, a Academia Cearense de Jornalismo e Literatura (ACLJ) promoveu uma solenidade repleta de tradição, honras e emoções. Reunindo seus membros titulares beneméritos ativos, a instituição cultural sem fins lucrativos e apolítica prestou uma homenagem a seis personalidades femininas cearenses que se destacaram em suas áreas de atuação profissional no ano de 2023.

A Medalha Rachel de Queiroz – Honra ao Mérito Feminino, instituída pela aclamada entidade lítero-jornalística, representa um reconhecimento à excelência e dedicação dessas mulheres, que com determinação e talento têm deixado sua marca no cenário cearense.

Entre as reconhecidas nessa categoria, a renomada jornalista Adísia Sá, sinônimo de competência e ética jornalística, foi homenageada com justos aplausos. Além dela, empresárias de destaque também receberam a honra, como Paula Queiroz Frota, Graça Dias Branco e Patriciana Rodrigues, que têm se destacado no universo dos negócios no Ceará.

A desembargadora Federal Germana Moraes foi outro destaque como uma figura inspiradora no campo da justiça. Por fim, fui reconhecida e agraciada como comunicadora, pelo trabalho desenvolvido como colunista social no jornal Diário do Nordeste. Aqui, deixo registrado meu agradecimento.

Para complementar a noite repleta de honrarias, a Medalha Benemérito Ivens Dias Branco foi conferida a três personalidades que deixam e deixaram um legado inestimável na história do jornalismo cearense. Egídio Serpa, Sabino Henrique e Regina Marshall (in memoriam).

A solenidade de outorga aconteceu durante a 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2023 da ACLJ, que teve lugar no auditório principal do Palácio da Luz, sede da Academia Cearense de Letras. Ali, tradições e protocolos, os quais foram quebrados pela emoção e honra compartilhadas pelos homenageados, que abriram seus corações e deixaram ecoar a voz da emoção ao demonstrarem todo o amor pelo microfone e pela profissão que escolheram.

Egídio Serpa Jornalista “Quando hoje – juntamente com meus queridos colegas Sabino Henrique e Fernando Maia, presentes aqui, e Regina Marshall, levada ao céu por merecimento – recebo, talvez por exibir agora a braçadeira de octogenário, a Medalha Benemérito Ivens Dias Branco, olho pelo retrovisor de minhas mais de seis décadas dedicadas ao jornalismo e agradeço a chance que Deus me deu de ter convivido com os melhores da imprensa do Ceará e do país, maravilhosa experiência com a qual, muito feliz, sigo convivendo.”

A noite de honra promovida pela Academia Cearense de Jornalismo e Literatura foi um verdadeiro marco para o cenário local, valorizando o talento e a força das personalidades que brilham intensamente em suas respectivas áreas de atuação.

