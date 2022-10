CAPTEI: Noite de encerramento do 32º Cine Ceará homenageia o cantor Ednardo

Na quinta-feira, 13 de outubro, o 32º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema fechou a sua edição com mais de 50 filmes distribuídos em mostras competitivas, paralelas e exibições especiais, além de debates, homenagens e masterclasses.

Legenda: Ednardo Foto: Chico Gadelha

Na abertura da solenidade de encerramento, no Cineteatro São Luíz, a homensagem ao músico cearense Ednardo. Um dos grandes nomes da música brasileira, autor de várias trilhas sonoras de cinema e televisão. Salva de palmas.

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Após, o anúncio dos vencedores das mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará com longas e curtas.

Legenda: Eusélio (Xuxu) e Wolney Oliveira Foto: Chico Gadelha

Por fim, a exibição especial do longa-metragem “Saravá, meu avô”, filme que marca a estreia de Gabriela Oliveira como diretora, ao lado do pai, Eusélio G. Oliveira, o Xuxu, irmão do anfitrião, Wolney. Origens. Orgulho.

Veja quem esteve por lá!

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: Fabiano Piuba Foto: Chico Gadelha

Legenda: Ednardo Foto: Chico Gadelha

Legenda: Cinthia Medeiros e Eusélio Oliveira (Xuxu) Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Milena Marques

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha

Legenda: 32º Cine Ceará Foto: Chico Gadelha