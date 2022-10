CAPTEI: Noite de abertura de 32º Cine Ceará faz homenagem a Camila Pitanga

O Cineteatro São Luiz abriu as portas, mais uma vez, para receber o 32º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema em Fortaleza.

Legenda: Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

A noite foi marcada pela entrega do Troféu Eusélio Oliveira a Camila Pitanga e pela exibição do filme “A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes, que concorre na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

Legenda: Wolney Oliveira, Camila Pitanga e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Camila Pitanga é a atriz e embaixadora da ONU Mulheres no Brasil. Recebeu o Troféu Eusélio Oliveira pelas mãos do Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba. O mesmo prêmio foi oferecido ao seu pai, o também ator Antonio Pitanga, em 2018.

Legenda: Camila Pitanga Foto: LC Moreira

Camila iniciou sua fala descrevendo a si mesma, sua roupa e penteado, que estava trançado e preso como forma de homenagear sua ancestralidade. Indo ao encontro do tema desta edição do evento, mostrar os diferentes Brasis que cabem dentro do Brasil, a atriz fez um discurso potente e emocionado valorizando a importância da cultura no país.

A programação do 32º Cine Ceará é totalmente gratuita. Até o dia 13/10 traz exibição de filmes curtas e longas, debates e homenagens, além de masterclasses sobre cinema e audiovisual entre os dias 20 e 22.

Vem ver quem esteve na noite especial!

Legenda: Camila Pitanga e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Aires e Camila Pitanga Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel e Ivana Bezerra Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Camerata de Cordas da UFC Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Pitanga e Jesuíta Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mesquita, Silana e Sinara Braga e Helena Colaço Foto: LC Moreira

Legenda: Demic Lopes e Sâmea de Lavor Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Pitanga e Ednardo Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Cartaxo e Camila Osório Foto: LC Moreira

Legenda: Sayara Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Pop Ribeiro, Wolney Oliveira e Íris Sodré Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Maia e Kalil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Rodrigues, Vivi Oriá e Célio Faria Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves Neto e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Rodrigues, Bebel Medal, Thais Martins e Ivina Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Maiara Teles, Maria Pinheiro e Natalia Daher Foto: LC Moreira

Legenda: Margarida Hernandez e Renê Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Maruça Rodrigues e Ricardo Black Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Magalhães e Cinthia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Margarida Hernandez, Erika Rodrigues, Vivi Oriá e Célio Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Oswald Barroso, Margarida Hernandez e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Ivo e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Demic Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira, Camila Pitanga, Ednardo e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira

Legenda: Cine Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Cine Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Sales e Ednardo Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Pessoa e Camila Pitanga Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Hugo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Grazi Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Pessoa, Camila Pitanga e Fabiano Piúba Foto: LC Moreira