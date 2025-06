CAPTEI: Nicole Fiúza Marca 40 Anos com Um “Arraiá” Inesquecível!

Na quarta-feira, 18, o salão Terrasse do La Maison Buffet foi o cenário de uma celebração inesquecível: o “Arraiá da Nicole”.

Legenda: Lucas Nascimento e Giselly Simões Foto: LC Moreira

A aniversariante é a primogênita de Genna Waleska Campos e Adriano Fiúza, que completou 40 anos.

Legenda: Paloma e Nicole Fiúza, Gena Campos e João Victor Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Nicole Fiúza Foto: LC Moreira

Nicole Fiúza estava caracterizada com vestido junino e acompanhada do esposo, o médico Eduardo Konemberg, e das filhas recebeu os convidados em um ambiente decorado com capricho por Ivan Guedes.

Legenda: Nicole, Maria Luiza Fiúza, Eduardo Kroneberger e Maria Eduarda Fiúza Foto: LC Moreira

A gastronomia, uma das estrelas da festa, foi cuidadosamente elaborada pela equipe do La Maison, entregando delícias para todos os paladares.

Animando a festa, DJ Hilley, além a cantora Sandrinha e do cantor Iago Gouveia agitaram o público, com muito forró.

Legenda: DJ Hilley Foto: LC Moreira

Legenda: Sandrinha Foto: LC Moreira

Houve uma intervenção especial de Morgana Camila que trouxe um toque inusitado à programação. A atriz finalizou puxando a quadrilha.

Legenda: Morgana Camila e Nicole Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana Camila, Nicole Fiúza e Eduardo Kronemberg Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana Camila e Nicole Fiúza Foto: LC Moreira

Sob a supervisão da competente equipe da Celebre!, que cuidou de cada detalhe do cerimonial, o “Arraiá da Nicole” não apenas celebrou a vida de Nicole, mas também promoveu um encontro alegre e repleto de tradições juninas.

Legenda: Manu Bezerra e Nicole Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Ramos, Adriana Ximenes, Mariana de Mendonça e Luiza Silva Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

