CAPTEI: Nice Sales completa 18 anos transformando vidas e inspirando a juventude

No último dia 12 de dezembro, terça-feira, Nice Sales completou 18 anos e decidiu comemorar de uma maneira diferente e especial. Desde os 15 anos, Nice tem se dedicado a mobilizar jovens a transformar o mundo ao seu redor. E foi com esse espírito de mudança que ela decidiu celebrar seu aniversário.

A festa foi realizada em parceria com o ‘Pensando Bem’, além de contar com a presença da família e muitos amigos e amigas.

Legenda: Alessander, Lucas, Nice Sales, Jader Neto e Lilian Sales Foto: LC Moreira

A noite de celebração foi marcada por música, emoção, rock e muito impacto.

Legenda: Nice Sales Foto: Divulgação

Legenda: Nice Sales 14 Foto: LC Moreira

No palco, a aniversariante. Um show. "Por todo lugar". Fruto da crença de Nice em que "tem coisas na vida que precisam ficar". Direção do super André Gress. E foi um verdadeiro espetáculo que encantou a todos os presentes e mostrou que é possível, sim, fazer a diferença no mundo.

Legenda: Lilia e Nice Sales com André Gress Foto: LC Moreira

Os convidados contribuíram com doações em dinheiro. Qualquer valor faria a diferença. Todo o montante arrecadado, destinado a projetos que visam transformar a vida de milhares de pessoas no Beco Céu, localizado na favela do Inferninho.

O local escolhido para a realização da festa foi o Hoots Gastro Bar – Pub, que proporcionou um ambiente aconchegante e descontraído para a comemoração. A noite foi repleta de momentos emocionantes e de reflexão sobre a importância da união para a construção de um mundo melhor.

Legenda: Aniversário Nice Sales Foto: Divulgação

Agora, aqui, deixo minhas palavras: Nice tem toda a minha admiração! Desde os 15 anos, quando nos aproximamos, deixou claro que sua jornada em prol da transformação estava apenas começando. E que começo! Ela tem uma energia contagiante e uma persistência admirável. É uma inspiração para todos aqueles que acreditam no poder da juventude em mudar o mundo. Faz a diferença, mesmo sendo jovem. É lindo de ver seu entusiasmo! Parabéns, Nice pelos seus 18 anos, por ser esse ser lindo de luz e pela iniciativa de transformar vidas!

Legenda: Nice Sales ( Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo do aniversário Foto: Divulgação

Agora, vem ver as fotos que o LC Moreira captou por lá!

Legenda: Alessander e Lilia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Alessander e Lilia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Alessander Sales, Gustavo Feitosa e Arquimedes Bucar Foto: LC Moreira

Legenda: André Gress, Marina Bezerril e Lilia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Marques e Nice Sales Foto: Divulgação

Legenda: Thomaz Rocha e Gabriela Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Correa e Helena Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Figueiredo, Marcela Amora, Luísa Andrade e Ana Luisa Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Déubia Cavalcante e Alex Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Andrade, Matheus Azevedo e Matheus Fragoso Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Marcelo Brasil, Diego Henrique e Charles Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Rolim, Júlia e Marina Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Nice Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Nice Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Nice Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Deisson Costa, Beatriz Fernandes e Neto Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Quesado e Pedro Bertini Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Rocha, Amanda Quintela e Raynara Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Joe, Cecília, Natália e Mariana Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Freire, Saulo Simões e Isabel Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Correa e Helena Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Nice Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Sampaio e Marina Carioca Foto: LC Moreira

Legenda: José Renato e Roberto Ciarline Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Franco e Lucas Marreira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Passos, Germana Albuquerque, Geovana Baima e Sidney Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Fragoso, Luana Barreto, Giovana Siebra e Ana Cecília Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Paula, Lia Teixeira e Mariana Módena Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Franco, Maria Clara Reis e Duda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Wong, Lívia Maria, Moisés Pinheiro e Guilherme Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Collyer, Duda Pontes, Ruth Abreu e Alinne Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Liz Brandão e Mateus Valle Foto: LC Moreira

Legenda: Luana e Cintia Sá Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Isa, Nara Terra e Tales Ferreira Foto: LC Moreira