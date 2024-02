CAPTEI: Náutico Atlético Cearense celebra 56 anos do Carnaval da Saudade

O Náutico Atlético Cearense, clube mais tradicional do estado, comemorou mais uma edição do Carnaval da Saudade, no sábado, 03. O evento completou 56 anos de folia, memórias e tradição. O clube escolheu o clássico "Balancê" como tema central, prestando uma homenagem à Gal Costa.

Legenda: Jardson e Fátima Cruz Foto: LC Moreira

Considerado a abertura oficial das festividades carnavalescas de Fortaleza, o Carnaval da Saudade prometeu e entregou uma noite de música, dança, alegria e fantasias. Por lá, Jardson Cruz, presidente do clube recepcionou os convidados e otimizou a festa: promoveu o momento tradicional da entrega da chave da cidade a Rainha, ao Rei e a Princesa do Carnaval e deixou que os convidados aproveitasse a folia do começo ao fim da festa. Conta-se que foi um Carnaval extremamente organizado e com uma logística de serviço impecável.

Legenda: Claudinha Gonçalves, Francisco Cabral e Fabíola Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Cavalcante, Carlos Medeiros, Meire Furtado, Neide Araújo e Marcus Café Foto: LC Moreira

No palco, duas atrações de peso se encarregaram de animar e fazer o público relembrar os clássicos carnavalescos: Orquestra Brasa Seis e, depois, Os Transacionais.

LC Moreira, que adora uma folia, esteve por lá e captou alguns momentos dos foliões. Olha só!

Legenda: Luciano Filho, Jardson e Fátima Cruz, Cláudia Coutinho e Amazonilio Reis Foto: LC Moreira

Legenda: Arlete e Aluísio Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rocaia Dutra e Lisa Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André e Mariana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Gil Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bezerra e Flávia Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia e Roberta Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Montiele Arruda, Carlos Henrique Tomé e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Lili e Colômbo Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Rainha Fabíola Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Rei Francisco Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela Dias, Sulivan Mota, Graça Bringel, Eliezer e Waldo Santos e Fátima Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Denice Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Stellinha Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana Bertuzi, Neidinha Pinheiro, Daniela Gentil e Teresa Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Tadeu Gomes, Mary Guimarães, Ricardo César e Elizabeth Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Túlia e Ricardo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Welton Bezerra, Ângela Braga, Marlon e Andréia Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Dias e Djalma Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Mimosa, Marilza e Fernandinha Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Mary Nascimento e Felipe Málaga Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Pedreira, Leuma Pires e Leonardo Pedreira Foto: LC Moreira

Legenda: José Valdo e Marta Peixe Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Laprovítera, Edinice Teixeira e Vládia Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Manuel Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: João Henrique Recamondi, Eveline e Carlos Gualter Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: João Henrique Recamondi, Eveline e Carlos Gualter Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Leite e Helaine Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Meline e Adriano Garcia, Colômbo Cialdini, Alexandre Garcia, Eveliny Oliveira e Lili Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Dantas, Alberto Silva, Isabel Cortêz e Jamiro Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ider e Jocélia Carneiro, Conceição Martins e Jose Ferreira Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Gentil, Mônica Gomes, Lena Marcílio e Neidinha Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Menescal, Carlos Teles, Angélia Pinto e Roberlene Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Carnaval da Saudade Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Henrique Chastinet, Flávia Castelo e Eduardo Bezerra, Valderez e Jaime Frota, Alexandre e Andréa Braide, Paola e Waldo Santos.jpg Foto: LC Moreira