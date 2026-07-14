CAPTEI: Natureza a Fio transforma tradição do bordados em arte contemporânea na Casa D'Alva

A Casa D'Alva abriu as portas, no sábado (11), para a exposição Natureza a Fio, reunindo os bordados de Cecília Bichucher, Lúcia Galvão e Vera Sampaio Dessart sob curadoria de José Guedes.

Legenda: Lúcia Galvão, Heitor Façanha, Zé Guedes e Roberto Galvão Foto: LC Moreira

A mostra transforma linhas, tecidos e referências botânicas em narrativas visuais delicadas, aproximando arte contemporânea, memória e sensibilidade. Em clima de vernissage, convidados, artistas, colecionadores e apreciadores da cena cultural prestigiaram a abertura, marcada por encontros e boas conversas.

Legenda: Christiane Simões, Zé Guedes, Sálvio Pinto, Assis Ximenes e Socorro Sales Foto: LC Moreira

A exposição reafirma o bordado como linguagem artística e reforça a Casa D'Alva como um dos endereços mais elegantes para a produção contemporânea em Fortaleza. Um programa que convida a desacelerar e contemplar. Veja mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Patrick Arrais e Fernanda Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Érico, Aline e Maria Valentina Campos e Zé Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Galvão e Iana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Lúcia Galvão, Silvana e Suely Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Souza, Zé Guedes e Elenice Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Galvão e Marcus Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Dessart, Ruth, Lia e Ignês Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Guedes, Vera Sampaio Dessart e Cecília Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Zé, Ivana, Miguel, Pedro e Patrícia Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Aline, Maria Valentina e Érico Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Fátima e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Vera e Vera Sampaio Dessart e Vera Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Demétrio Jerteissati, Zé Guedes, Sérgio Verçosa e Rigoberto Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Léo de Oliveira, Bia Jordão e Pedro Leornes Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Cavalcante, Lúcia Galvão e Fernanda Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Salim, Ademar Gondim e José Bonifácio Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Novais Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Costa e Zé Guedes Foto: LC Moreira