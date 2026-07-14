CAPTEI: Natureza a Fio transforma tradição do bordados em arte contemporânea na Casa D'Alva

A Casa D'Alva abriu as portas, no sábado (11), para a exposição Natureza a Fio, reunindo os bordados de Cecília Bichucher, Lúcia Galvão e Vera Sampaio Dessart sob curadoria de José Guedes.
A mostra transforma linhas, tecidos e referências botânicas em narrativas visuais delicadas, aproximando arte contemporânea, memória e sensibilidade. Em clima de vernissage, convidados, artistas, colecionadores e apreciadores da cena cultural prestigiaram a abertura, marcada por encontros e boas conversas.
A exposição reafirma o bordado como linguagem artística e reforça a Casa D'Alva como um dos endereços mais elegantes para a produção contemporânea em Fortaleza. Um programa que convida a desacelerar e contemplar. Veja mais fotos de LC Moreira.