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CAPTEI: Natureza a Fio transforma tradição do bordados em arte contemporânea na Casa D'Alva

Mostra reúne trabalhos de Cecília Bichucher, Lúcia Galvão e Vera Sampaio Dessart, com curadoria de José Guedes

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Cecília Bichucher, Vera Sampaio Dessart, Zé Guedes e Lúcia Galvão
Foto: LC Moreira

A Casa D'Alva abriu as portas, no sábado (11), para a exposição Natureza a Fio, reunindo os bordados de Cecília Bichucher, Lúcia Galvão e Vera Sampaio Dessart sob curadoria de José Guedes.

Legenda: Lúcia Galvão, Heitor Façanha, Zé Guedes e Roberto Galvão
Foto: LC Moreira

A mostra transforma linhas, tecidos e referências botânicas em narrativas visuais delicadas, aproximando arte contemporânea, memória e sensibilidade. Em clima de vernissage, convidados, artistas, colecionadores e apreciadores da cena cultural prestigiaram a abertura, marcada por encontros e boas conversas.

Legenda: Christiane Simões, Zé Guedes, Sálvio Pinto, Assis Ximenes e Socorro Sales
Foto: LC Moreira

A exposição reafirma o bordado como linguagem artística e reforça a Casa D'Alva como um dos endereços mais elegantes para a produção contemporânea em Fortaleza. Um programa que convida a desacelerar e contemplar. Veja mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Patrick Arrais e Fernanda Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Érico, Aline e Maria Valentina Campos e Zé Guedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Galvão e Iana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Lúcia Galvão, Silvana e Suely Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Souza, Zé Guedes e Elenice Mesquita
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Galvão e Marcus Novais
Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Dessart, Ruth, Lia e Ignês Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Guedes, Vera Sampaio Dessart e Cecília Bichucher
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé, Ivana, Miguel, Pedro e Patrícia Guedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline, Maria Valentina e Érico Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes, Fátima e Jardson Cruz
Foto: LC Moreira

Legenda: Vera e Vera Sampaio Dessart e Vera Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Demétrio Jerteissati, Zé Guedes, Sérgio Verçosa e Rigoberto Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Léo de Oliveira, Bia Jordão e Pedro Leornes
Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Cavalcante, Lúcia Galvão e Fernanda Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Salim, Ademar Gondim e José Bonifácio Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Novais
Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha Wolff
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Costa e Zé Guedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia e Éctor Galvão
Foto: LC Moreira