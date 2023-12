CAPTEI: Natal Solidário arrecada fundos e encanta com menu preparado por mulheres da periferia

Na noite de quarta, 12, o Movimento de Saúde Mental (MSM) do Bom Jardim realizou um jantar beneficente no Iate Clube de Fortaleza, com a finalidade de arrecadar fundos para fortalecer e expandir suas ações em 2024.

O evento contou com a colaboração solidária de parceiros, incluindo a participação dos cantores Marcos Lessa e Giovana Bezerra, que animaram a noite com repertórios especiais.

O menu do evento foi preparado e servido pelo Giardino Buffet, um negócio de impacto social promovido pelo MSM, que utiliza a gastronomia como meio de transformação da vida de mulheres da periferia. Desde a idealização do negócio social, o Giardino conta com o impulsionamento da Somos Um.

A equipe do buffet é formada por moradoras do Bom Jardim, ex-alunas da Escola de Gastronomia Autossustentável do MSM, e estudantes do curso de Gastronomia da UFC.

Além do jantar, os participantes tiveram a oportunidade de participar de um leilão exclusivo com obras de arte, joias e outros itens doados por parceiros.

