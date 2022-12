CAPTEI: Natal do Bem do Lide Ceará reúne associados e empresários cearenses em um leilão beneficente

Na quinta, 01, a presidente do LIDE Ceará, Emília Buarque, reuniu associados do grupo e empresários cearenses em mais uma edição do Natal do Bem com leilão beneficente de obras de arte, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, para o leilão beneficente do Natal do Bem, sob a direção de Max Perlingeiro.

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque, Ana Maria e Beto Studart, Max e Victor Perlingeiro

Max Perlingeiro é sócio-diretor das galerias Multiarte e Pinakotheke e uma das referências nacionais em artes plásticas. Para o leilão do LIDE, construiu, com louvor e com o apoio de grandes doadores, um dos catálogos mais expressivos até então, com mais de 20 obras de arte cedidas por artistas, colecionadores e galerias.

Legenda: Max Perlingeiro

Legenda: Obras do Leilão

Na lista de pinturas, gravuras, desenhos, esculturas, fotografias e objetos de arte especialmente selecionados por Max Perlingeiro para avaliação e arremate dos participantes, obras de artistas, como: Antonio Bandeira, Vicente Leite, Cícero Dias, Irmãos Campana entre outros nomes representativos das artes plásticas brasileiras. Raridades, como uma peça de tapeçaria do período de Napoleão III, uma pintura de Glauco Rodrigues, uma obra de Ferreira Gullar, um vaso Shugo Izumi, considerado o maior ceramista contemporâneo, obras de Marinalvo Santos e Antonio Manuel e uma fotografia de Pedro Vasquez estiveram na hasta.

Todo o valor arrecadado com o leilão das obras e na renda obtida com a venda dos convites da 5ª edição do Natal do Bem foram designados para as instituições assistenciais: Casa de Vovó Dedé, Casa do Menino Jesus, Filhos Amados do Céu, Movimento de Saúde Mental, Elos Da Vida e Primeira Chance, além do Instituto Jacques Klein, patrono do evento.

Legenda: Elcio Batista, Emília Buarque, Beto Studart e Max Perlingeiro

Durante o evento, o empresário Beto Studart foi homenageado pelo Grupo de Líderes Empresariais do Ceará por sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social no Ceará e no Brasil.

Legenda: Beto Studart e Igor Queiroz Barroso

O Presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Edson Queiroz e membro do LIDE Ceará, Igor Queiroz Barroso, presenteou o homenageado com uma escultura arrematada no leilão.

Legenda: Giovana Bezerra

Legenda: Quarteto de Violinos Casa da Vovó Dedé

A cantora Giovana Bezerra e o grupo musical da Casa de Vovó Dedé fizeram um show especial para o Natal do Bem.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ana Carolina e Ivan Bezerra

Legenda: Obras do Leilão

Legenda: Obras do Leilão

Legenda: Obras do Leilão

Legenda: Obras do Leilão

