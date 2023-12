CAPTEI: Natal do Bem do Lide Ceará realiza leilão beneficente em prol do Programa Ceará Sem Fome

O tradicional Natal do Bem, iniciativa realizada pelo Lide Ceará com o objetivo de ajudar projetos sociais ou instituições assistenciais cearenses, aconteceu na noite da quinta-feira, 30 de novembro, no Hotel Gran Marquise.

Por lá, associados do grupo, empresários convidados e jornalistas para uma noite de arte e solidariedade. Um dos principais momentos do encontro foi a realização do leilão beneficente de obras de arte, com arrecadação de doações para o Ceará Sem Fome, programa de combate à insegurança alimentar desenvolvido pelo Governo do Ceará, tendo à frente a Primeira-Dama, Lia de Freitas.

A sexta edição do Natal do Bem contou com apresentações especiais da Orquestra de Câmara Jacques Klein e do cantor Levi Castelo Branco.

O leilão beneficente do Natal do Bem teve a direção de Max e Victor Perlingeiro, sócios da Galeria Multiarte e referências nacionais em artes plásticas, que idealizaram com maestria e com o apoio de grandes doadores um dos catálogos mais expressivos de todas as edições.

Mais de 20 obras de arte foram cedidas por artistas e colecionadores, entre pinturas, gravuras, desenhos, esculturas, fotografias e objetos de arte especialmente selecionados por Max e Victor Perlingeiro para a avaliação e arremate dos participantes. Obras de artistas consagrados do cenário nacional, como Tarsila do Amaral, Bruno Giorgi, Jaildo Marinho, Cícero Dias e Lothar Charoux, e trabalhos dos cearenses Antônio Bandeira, Aldemir Martins e Sérvulo Esmeraldo.

“O leilão sempre traz trabalhos de relevância inquestionável, mas podemos considerar essa a maior doação de todas as edições do Natal do Bem”

Max Perlingeiro

