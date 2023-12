CAPTEI: Natal Alegria na Praça encanta crianças e reforça espírito de solidariedade

A quinta edição do Natal Alegria na Praça, promovido pelo Sistema Verdes Mares (SVM), reuniu centenas de pessoas na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, na última sexta-feira, 22.

A noite foi marcada por um momento de celebração religiosa, com a Santa Missa de Preparação do Natal de Jesus, seguida pela presença do Papai Noel.

Durante o evento, o bom velhinho distribuiu presentes para as crianças selecionadas que enviaram suas cartinhas com pedidos especiais. Foi um momento de pura alegria e emoção.

Além disso, o Natal Alegria na Praça proporcionou um espaço exclusivo para o Papai Noel, onde as crianças puderam tirar fotos e compartilhar momentos únicos ao lado do protagonista dessa data especial. Um self point foi disponibilizado para que as famílias pudessem registrar essas memórias e garantir que os sorrisos e a diversão deste Natal sejam eternizados.

O SVM mais uma vez cumpriu seu papel de promover a solidariedade e a união entre as pessoas, tornando o Natal uma época de amor, generosidade e esperança. O evento mostrou, mais uma vez, que pequenos gestos podem fazer a diferença e transformar a vida de muitas crianças, proporcionando-lhes momentos inesquecíveis nesta data tão especial.

Olha só nas fotos captadas por LC Moreira:

