CAPTEI: Museu da Indústria inaugura Aconchego, um bistrô com tempero e regionalidade

O Museu da Indústria está cada vez mais comprometido com a economia criativa, em acolher os visitantes que tem interesse em conhecer o espaço bicentenário, localizado no centro da cidade e de frente para a Praça dos Mártires. Agora, apresenta à sociedade, um novo espaço que acolhe o melhor da gastronomia conceitual e regional, com valorização da cultura alimentar com a chegada do Aconchego, das chefs, Marina Araújo e Karol Teodoro.

“ Ter um bistrô forte, conceitualmente, no Museu da Indústria é fundamental! É parte do acolher os visitantes. O tema da economia criativa, da economia da cultura no Museu, ganha força com a gastronomia. A presença das chefs Marina Araújo e Karol Teodoro é um luxo! Nós abrimos assim o ACONCHEGO. Sim, nós, pois a forma como elas acolheram o Museu foi e será retribuída por nós ao empreendimento. Viva a cultura alimentar do Ceará, forte, culturalmente, e fonte de desenvolvimento, diverso e sustentável!” Luiz Carlos Sabadia

Veja quem esteve se aconchegando na inauguração do bistrô no Museu da Indústria:

