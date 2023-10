CAPTEI: Mundo Unifor é gigante

O Mundo Unifor é um acontecimento da Universidade de Fortaleza que envolve arte, inovação e muito conteúdo interessante.

Dentre vários eventos pockets qualificados nesse ano, na quarta, 25, o Direito da Pós-Graduação da Unifor recebeu a pioneira e referência no marketing jurídico no Ceará e professora da Unifor, Mara França, e a advogada, colunista do DN e influenciadora por missão, Jeritza Gurgel, para uma roda de conversa sobre a presença digital do profissional do Direito.

Legenda: Jeritza Gurgel, Paulo Meyer, Gabriela Lima, Brena Bomfim e Mara França Foto: LC Moreira

As convidadas foram recepcionadas pela professora e pesquisadora Gabriela Lima e pelo coordenador do departamento de pós-graduação da instituição, Paulo Meyer, além de outros professores da Melhor. Mediando a dupla, a professora e coordenadora da Pós-Graduação em Direito da Unifor, Brena Bomfim. Por lá, muitos alunos, professores e inscritos em geral numa sala de vidro com vista para o campus. Inspiradora!

Legenda: Mara França, Jeritza Gurgel, Gabriela Lima e Brena Bomfim Foto: LC Moreira

O momento contou com formato descontraído e leve, mas profundo em conteúdo. Uma troca de experiências super rica!

Legenda: Grupo reunido para a roda de conversa sobre - "A presença digital do profissional do Direito" Foto: LC Moreira



Na sexta, 20, o encerramento desse mundo incrível na Melhor, o melhor: Muhammad Yunus. Contou sua trajetória. Compartilhou experiências de inovação social que promoveu ao longo da vida. Por fim, deixou a mensagem para que os jovens estudantes percebam seus privilégios e oportunidades através do conhecimento.

Legenda: Muhammad Yunus no Mundo Unifor Foto: Ares Soares

Vem ver algumas fotos captadas por LC Moreira:

