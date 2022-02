NANAPALLOOZA foi o tema da despedida de solteira de Nayana Azevedo organizada pela amiga Mariana Fiuza.

Com decoração que remetia ao festival de música com gênero de rock alternativo, a anfitriã decorou a festa na vibe do evento.

Legenda: Isabela Liberato, Nayana Azevedo, Dani Eloi e Patricia França Foto: LC Moreira

Daniela Eloy, Isabela Liberato, Lizandra Fujita, Bia Gradvohl, Anna Araruna, Amanda e Alice Diniz, Talita Pontes, Manuela Rolim e muitas outras amigas da noiva estiveram no agito.

Olha só as fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Patricia França, Nayana Azevedo e Natália Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia França, Mariana Fiúza, Nayana Azevedo, Roberta e Luiziane Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo, Rebeca Rios, Isabela Liberato e Natália Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo e Roberta Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo e Natália Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Nayana Azevedo e Amanda Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Câmara e Nayana Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Fiúza, Nayana Azevedo, Luana Bezerra e Amanda Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Rolim, Nayana Azevedo e Mariana Fiúza Foto: LC Moreira