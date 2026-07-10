CAPTEI: MPB Jazz Session marca debut da Sala Brass Big Band no palco do TJA

A noite de quinta-feira (9) colocou a música instrumental cearense em evidência no palco do Teatro José de Alencar.
Capitaneada pelo empresário Bernardo Gadelha e pelo saxofonista, professor e arranjador Bob Mesquita, a Sala Brass Big Band estreou em grande estilo o espetáculo MPB Jazz Session.
O projeto reuniu músicos consagrados e jovens talentos em uma apresentação que aproximou o público da sonoridade das grandes orquestras de jazz, sem abrir mão da identidade brasileira. Clássicos da MPB ganharam novas cores em arranjos exclusivos, transformando o concerto em uma celebração da excelência artística produzida no Ceará.
Confira quem prestigiou a estreia nas fotos de LC Moreira.