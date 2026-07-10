CAPTEI: MPB Jazz Session marca debut da Sala Brass Big Band no palco do TJA

A noite de quinta-feira (9) colocou a música instrumental cearense em evidência no palco do Teatro José de Alencar.

Legenda: Sala Brass Big Band em ação Foto: LC Moreira

Capitaneada pelo empresário Bernardo Gadelha e pelo saxofonista, professor e arranjador Bob Mesquita, a Sala Brass Big Band estreou em grande estilo o espetáculo MPB Jazz Session.

Legenda: Bob Mesquita, Dalwton Moura e Bernardo Gadelha Foto: LC Moreira

O projeto reuniu músicos consagrados e jovens talentos em uma apresentação que aproximou o público da sonoridade das grandes orquestras de jazz, sem abrir mão da identidade brasileira. Clássicos da MPB ganharam novas cores em arranjos exclusivos, transformando o concerto em uma celebração da excelência artística produzida no Ceará.

Legenda: Ewelter Rocha, Bernardo Gadelha e Danton Moura Foto: LC Moreira

Confira quem prestigiou a estreia nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Alexandre e Luiz Antônio Batista e Raquel Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Machado, João Francisco Lima, Ana e Mário Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel, Ana Teresa, Bitoka, Céris e Andréa Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Barreto, Bernardo Gadelha, Vanda e Michelle Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Castro, Ewelter Rocha e Cláudia Amoedo Foto: LC Moreira

Legenda: Mei e Paulo Teixeira, Rosa e Paulo Lui Foto: LC Moreira

Legenda: Itaquê Figueiredo e Rafael Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Karol Bang, Bernando Gadelha e Ivana Mathieson Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Medeiros, Júlia de Oliveira, Rafaela Bonfim e Alan Roberto Foto: LC Moreira

Legenda: Dalila da Costa e Vitória Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Céris Fiúza, Celina Castro Alves e Bitoka Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Andréia e Adriana Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Cauã Montenegro, Sarah, Lucas, Priscila, Rodrigo e Raquel Nasser Foto: LC Moreira

Legenda: Geysa Rodrigues e Lilia Masquita Foto: LC Moreira

Legenda: Poliana e Guilherme Otoboni e Bernardo Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Mika Holanda e Geice Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Lopes, Ana Alice e Maria Júlia de Fátima Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Buhamra e Patrícia Amorim Foto: LC Moreira