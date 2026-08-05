CAPTEI: Monique Benevides transforma aniversário em celebração de fé e afeto

Há encontros que dispensam excesso porque a verdadeira sofisticação está naquilo que permanece.

Foi exatamente esse o tom escolhido por Monique Benevides para celebrar seus 41 anos, na sexta-feira, 31 de julho, no Villa Borghese, reunindo, de forma simbólica, 41 mulheres em torno de um privilégio cada vez mais raro: tempo compartilhado, afeto genuíno e fé.

Legenda: Monique Benevides e Ticiana de Paula Foto: Divulgação

A atmosfera ganhou contornos ainda mais emocionantes com o momento de louvor conduzido por Ticiana de Paula, pelo projeto Tici em Casa, imprimindo à celebração uma beleza que não se mede em fotografias, mas na memória de quem viveu a experiência.

Legenda: Monique Benevides Foto: Divulgação

A aniversariante vestia um sofisticado modelo de veludo em tom pérola, assinado pela TIG para a MB, joias da Selecto Joias.

Legenda: Cássio Yves Sapore e Monique Benevides Foto: Divulgação

Outro protagonista foi um bolo exclusivo criado por Cássio, da Sapore.

Legenda: Monique Benevides Foto: Divulgação

Um daqueles almoços em que o dress code era a alma, e o maior símbolo de status era pertencer.

Confira as fotos da movimentação social!

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação

Legenda: Aniversário Monique Benevides Foto: Divulgação