CAPTEI: Mônica Salgado faz um “talk” para convidadas na loja de Liliane Meira

Na quarta, 16, a empresária Liliane Meire juntou um time seleto de convidadas na Galpão Details para um bate-papo com Mônica Salgado.

Tudo aconteceu na hora do almoço. Mônica chegou e logo foi cumprimentando as pessoas como se as conhecesse. É linda, leve, chiquérrima, sem excessos e normal!

Legenda: Lili Meira e Mônica Salgado Foto: LC Moreira

Na bagagem, uma vida de luta. Filha de militar e de uma professora de português. Ou seja, regras por todos os lados na sua educação. Investimento no equilíbrio emocional. Sucesso de hoje? Ah, colheitas de um passado de muito trabalho e que ela, ainda, está no ritmo acelerado.

Legenda: Mônica Salgado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Com o pertencimento da palavra, Mônica Salgado fala o que quer e pensa. E fala bem. Conecta. É gente como muita gente.

Olha só quem esteve com ela no primeiro momento da quarta! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Lili Meira e Cícero Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Lili e Larissa Meira e Lara Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Yamazaki, Lili Meira, Mônica Salgado, Viviane Almada e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Santos, Áurea Karla e Mônica Salgado Foto: LC Moreira

Legenda: Alice Diniz e Renata Capibaribe Foto: LC Moreira

Legenda: Lygia Duarte, Luana Aragão e Camila Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Zeidan, Milena Holanda e Nathalia da Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Synara Leal e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana Fiúza, Ana Virginia Furlani e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana Celina e Livia Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Távora e Lili Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Maciel e Fernanda Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Correa e Adelina Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Benevides e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Bastos, Anelise Franco e Maria José Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Carvalho e Lili Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Yamazaki, Vanessa Queirós e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Cícero Medeiros, Anelise Franco e Lara Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Martinêz e Ringo Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilce Porto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Linhares, Anelise Franco e Cícero Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Meira e Milena Munhóz Foto: LC Moreira

Legenda: Lili Meira, Vanessa Queirós e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Aragão e Lygia Duarte Foto: LC Moreira