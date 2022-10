CAPTEI: Ministro de Minas e Energia é o convidado do LIDE para seminário em Fortaleza

Na sexta, 21, o Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, esteve em Fortaleza para participar do Seminário Energia Brasil. No hotel Gran Marquise, o Ministro foi recepcionado pela presidente do Lide Ceará e anfitriã do evento, a empresária Emília Buarque, que fez uma apresentação para uma plateia de convidados, entre empresários, executivos e imprensa.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Emília Buarque Presidente do Lide Ceará “O Ministro Adolfo Sachsida é um dos expoentes do atual Governo. O setor de energia cada vez mais tem um papel preponderante no desenvolvimento e segurança dos países. O Ceará tem ocupado posição de destaque em energias renováveis no Brasil, e despontará mais ainda com o advento do H2V (Hidrogênio Verde), sendo uma grande oportunidade de transformação na economia do Nordeste como um todo”

Legenda: Emília Buarque e Adolfo Sachsida Foto: LC Moreira

Emília, sempre trazendo um discurso assertivo e convincente, ressaltou, na oportunidade, aos associados, convidados e ao Ministro, que: "energia de baixo carbono é presente e futuro. Investir em energia, com base no binômio produtividade e equidade, é o grande desafio.

Veja quem compareceu ao evento

