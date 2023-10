CAPTEI: Ministro da Educação, Camilo Santana, é homenageado pela Academia Cearense de Letras

Em uma cerimônia bastante prestigiada no Palácio da Luz na noite da última sexta-feira, 27, a Academia Cearense de Letras (ACL) prestou uma justa homenagem ao Ministro da Educação, Camilo Santana. Em reconhecimento ao seu notável trabalho como deputado estadual, secretário de Desenvolvimento Agrário, das Cidades e, especialmente, como governador do Ceará, Santana foi agraciado com o Título de Acadêmico Honorário da ACL e recebeu a Medalha Raquel de Queiroz da Associação Brasileira de Bibliófilos.

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Camilo Santana e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Na ocasião, presença de renomados escritores, intelectuais do estado, políticos, autoridades e jornalistas. A escolha do nome de Camilo Santana para receber essas honrarias foi unanimidade entre os membros da Academia Cearense de Letras e da Associação Brasileira de Bibliófilos, em reconhecimento ao seu compromisso e dedicação no campo da Educação.

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

O presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante, enfatizou a importância da homenagem, destacando os oito anos de gestão de Santana como governador do Ceará, onde ele desempenhou um trabalho exemplar na área educacional. Agora, como Ministro da Educação, Santana continua a compartilhar as experiências bem-sucedidas do estado com todo o Brasil.

Vem ver quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante, Elmano de Freitas, Onélia e Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante com Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez Leitão, Batista Lima, José Augusto Bezerra e Flávio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Anamaysa e Teodoro Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tião Simpatia, Tales de Sá Cavalcante e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Custódio Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Pinheiro e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides, Tales de Sá Cavalcante Fernando Ximenes e João Gabriel Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas, José Augusto Bezerra, Tales de Sá Cavalcante e Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Resende, Tales de Sá Cavalcante e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé, Jacqueline de Sá Cavalcante, Jeritza Gurgel e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Jeritza Gurgel e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Anamaysa e Teodoro Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Sandra Machado e Custódio Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Teodoro Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Fernando Ximenes e Elizabeth Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé e Bernadete Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Santos e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Fiúza, Fernanda Quinderé e Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bona e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Agenor Neto, Ricardo Cavalcante, Beto Studart, Lerissa Gaspar, Evandro Leitão e De Assis Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Abelardo Benevides, Onélia e Camilo Santana, Elmano de Freitas e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Camilo Santana e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Dito Machado, George Lima e Paulo Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Benevides e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Chagas, Abelardo Benevides e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Chagas, Manuel Pinheiro, Abelardo Benevides e Maurício Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Leande Pessoa e Tomaz Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Pinheiro e Leonardo Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Maysa e Teodoro Santos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia e Camilo Santana e Paulo Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Alfredo e Arnóbio Lavor Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Santos, Abelardo Benevides e Elizabeth Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Vale, Teodoro Santos e Cláudio Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia, Liriam Mascarenhas e Georgeana Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Castro e Aline Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura e Annya Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Ricardo Cavalcante e Cláudio Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo Santana e Cláudio Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Chagas, Germana Moraes e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Vale, Maurício Pinheiro, George Lima e Paulo Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Custódio Almeida, Beto Studart, Ricardo Cavalcante e Maurício Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Maurício Pinheiro, Junior Castro e Aline Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes e Teodoro Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Elizabeth Chagas, Abelardo Benevides e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Chagas, Onélia Santana e Germana Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo Santana e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia e Camilo Santana e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia e Camilo Santana e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia e Camilo Santana, José Augusto Bezerra e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira