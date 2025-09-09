CAPTEI: Minalba Brasil no Coração do Favela Gala 2025

A Minalba Brasil se destacou como a água oficial do Favela Gala 2025, evento beneficente promovido pela ONG Gerando Falcões, na noite de segunda-feira, 08, no Rosewood Hotel, em São Paulo.

A participação no Gala solidificou uma parceria contínua entre a empresa e a ONG, baseada no projeto "Fala na Lata", uma edição especial de água mineral cuja venda reverte 100% do lucro para iniciativas sociais. Essa ação utiliza as embalagens como uma plataforma de expressão e representatividade, destacando talentos locais, como o artista Lilo Viana.

A presença da Minalba Brasil no evento, conforme Aelio Silveira, CEO da empresa, evidencia o alinhamento entre responsabilidade social e qualidade dos produtos oferecidos aos presentes, além de reforçar o compromisso da marca com a sustentabilidade e o impacto social.

Por lá, líderes, artistas e apoiadores da causa, que captaram recursos para expandir os projetos da Gerando Falcões, impactando positivamente comunidades carentes no Brasil.

Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões, celebrou a união de arte e solidariedade proporcionada pelo evento, destacando como essas ações colaborativas podem revolucionar a realidade das favelas, transformando-as em centros de desenvolvimento e esperança para inúmeras famílias.

