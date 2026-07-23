CAPTEI: Minalba aposta no futuro das bebidas com o lançamento do Ice Tea Indaiá

Na tarde de quarta-feira (22), a Minalba Brasil abriu espaço para um encontro em que relacionamento, inovação e experiência dividiram a mesma mesa.

Legenda: Larissa Bernardo, Thiago Façanha, Érick Barros, Chris Larroudé e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

No restaurante Mezzi, jornalistas e parceiros da marca conheceram, em primeira mão, o novo Ice Tea Indaiá, lançamento que amplia a plataforma de bebidas zero da companhia e traduz uma mudança definitiva no comportamento de consumo: menos excesso, mais escolhas inteligentes.

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ice Tea Indaiá Foto: LC Moreira

Muito além de um lançamento, o encontro traduziu o novo ritual do bem-viver, onde conteúdo, experiência e conexões ocuparam o centro da mesa.

Legenda: Chris Larroudé e Aníbal Tacchi Foto: LC Moreira

Em apresentação conduzida por Christina (Chris) Larroude, diretora de Marketing, e Anibal Tacchi, diretor de Parcerias e Novos Negócios, a Minalba Brasil apresentou a estratégia para consolidar sua presença no segmento de chás prontos e destacou os diferenciais do novo Ice Tea Indaiá.

Legenda: Ice Tea Indaiá Foto: LC Moreira

Disponível nos sabores limão e pêssego, com versões com e sem gás, o lançamento aposta em sabor, praticidade e bem-estar.

Legenda: Chrys Larroudê Foto: LC Moreira

"A chegada do Ice Tea Indaiá marca um novo capítulo da Minalba Brasil no Nordeste. Produzir localmente é mais do que ampliar capacidade: é investir na região, aproximar a marca do consumidor e acelerar a inovação." Christina Larroude Diretora de Marketing da Minalba Brasil

O evento também contou com a presença importante: Matteo Urru, Gerente Regional para a América Latina, Caribe e Cruzeiros da Sanpellegrino/Nestlé Waters, que prestigiou o lançamento e reforçou a relevância estratégica do mercado latino-americano para a marca. Sua participação evidenciou o compromisso da empresa com a expansão da categoria de bebidas premium e o fortalecimento de parcerias em mercados considerados prioritários para o crescimento da operação.

Legenda: Matteo Urru Foto: LC Moreira

Na percepção desta colunista, o verdadeiro luxo contemporâneo passou a ser a capacidade de antecipar tendências. E é justamente nesse território — onde inovação encontra experiência — que as marcas constroem relevância e transformam lançamentos em desejo.

Legenda: Chris Larroudé e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Aprovadíssimo!

Legenda: Raquel Oliveira, Chris Larroudé, Daniella Lopes e Aníbal Tacchi Foto: LC Moreira

Cheers!

Confira as fotos!

Legenda: Aníbal Tacchi e Chris Larroudé Foto: LC Moreira

Legenda: Matteo Urro Foto: LC Moreira

Legenda: Aníbal Tacchi, Matteo Urru, Chris Larroudé, Clement Claude e Érick Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Aníbal Tacchi Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio e Camila Ginffoni Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Assunção, Aníbal Tacchi e Jônia Severiano Foto: LC Moreira

Legenda: Clement Claude Foto: LC Moreira

Legenda: Kelle Nobre e Rafael Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Girão, Larissa Bernardo e Kaila Pagels Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Bernardo, Jeritza Gurgel, Raquel Oliveira e Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Bernardo e Chris Larroude Foto: LC Moreira

Legenda: Lourene Rabelo, Hamlet Oliveira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Silva e Jonas Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Facó, Chris Larroudé e Thiago Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Milton Moreira e Wellington Elias Foto: LC Moreira

Legenda: Aníbal Tacchi, Jeritza Gurgel, Chris Larroudé, Raquel Oliveira e Lourene Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Nepomuceno, Daniella Lopes e Daiana Godoy Foto: LC Moreira

Legenda: Chris Larroudé, Daniella Lopes, Anibal Tacchi e Daiana Godoy Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Moura, Milton Moreira e Félix Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Chris Larroudé, Larissa Bernardo, Talita Facó e Bruna Alvino Foto: LC Moreira

Legenda: Aníbal Tacchi, Jeritza Gurgel e Chris Larroudé Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Bernardo, Talita Facó, Thiago Façanha, Bruna Alvino e Jéssica Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Chris Larroudé, Aníbal Tacchi e Raquel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Jacobina, Gledson Silva, Milton Moreira e Denilson Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Lopes, Chris Larroudé e Daiana Godoy Foto: LC Moreira

Legenda: Robson Costa, Aníbal Tacchi e Milton Moreira Foto: LC Moreira