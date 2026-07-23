CAPTEI: Minalba aposta no futuro das bebidas com o lançamento do Ice Tea Indaiá

Na tarde de quarta-feira (22), a Minalba Brasil abriu espaço para um encontro em que relacionamento, inovação e experiência dividiram a mesma mesa.
No restaurante Mezzi, jornalistas e parceiros da marca conheceram, em primeira mão, o novo Ice Tea Indaiá, lançamento que amplia a plataforma de bebidas zero da companhia e traduz uma mudança definitiva no comportamento de consumo: menos excesso, mais escolhas inteligentes.
Muito além de um lançamento, o encontro traduziu o novo ritual do bem-viver, onde conteúdo, experiência e conexões ocuparam o centro da mesa.
Em apresentação conduzida por Christina (Chris) Larroude, diretora de Marketing, e Anibal Tacchi, diretor de Parcerias e Novos Negócios, a Minalba Brasil apresentou a estratégia para consolidar sua presença no segmento de chás prontos e destacou os diferenciais do novo Ice Tea Indaiá.
Disponível nos sabores limão e pêssego, com versões com e sem gás, o lançamento aposta em sabor, praticidade e bem-estar.
"A chegada do Ice Tea Indaiá marca um novo capítulo da Minalba Brasil no Nordeste. Produzir localmente é mais do que ampliar capacidade: é investir na região, aproximar a marca do consumidor e acelerar a inovação."
O evento também contou com a presença importante: Matteo Urru, Gerente Regional para a América Latina, Caribe e Cruzeiros da Sanpellegrino/Nestlé Waters, que prestigiou o lançamento e reforçou a relevância estratégica do mercado latino-americano para a marca. Sua participação evidenciou o compromisso da empresa com a expansão da categoria de bebidas premium e o fortalecimento de parcerias em mercados considerados prioritários para o crescimento da operação.
Na percepção desta colunista, o verdadeiro luxo contemporâneo passou a ser a capacidade de antecipar tendências. E é justamente nesse território — onde inovação encontra experiência — que as marcas constroem relevância e transformam lançamentos em desejo.