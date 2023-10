CAPTEI: Mila Costa compartilha segredos para o sucesso na era digital na Conexão 2023

A influenciadora digital cearense Mila Costa foi a responsável por abrir a Conexão 2023, uma das maiores semanas acadêmicas do Ceará, com uma palestra sobre o tema "Reinventando a carreira por meio da era digital".

Mila compartilhou suas experiências e estratégias que a levaram ao sucesso nas redes sociais com mais de 3 mil pessoas que marcaram presença no evento, entre estudantes universitários, docentes e diretores da instituição, além do público externo inscrito.

Além de compartilhar sua história, Mila também deu dicas valiosas para os estudantes presentes no evento sobre como aproveitar a plataforma digital para reinventar suas carreiras, independentemente do assunto abordado.

A Conexão 2023 contou ainda com uma programação diversificada, que incluía palestras, oficinas e serviços de orientações do Vapt Vupt. O evento se mostrou uma grande oportunidade para os estudantes se conectarem com as tendências e oportunidades do mundo digital.

Vem ver nas fotos enviadas pela Unifametro:

