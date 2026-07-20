CAPTEI: MG Iguauto lança hatch elétrico que inaugura nova fase da mobilidade em Fortaleza

A mobilidade premium ganhou um novo capítulo em Fortaleza.

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

A MG Iguauto abriu as portas para o MG4 Urban Day, na manhã do último sábado, 18, apresentando ao mercado cearense o MG4 Urban, hatch 100% elétrico que traduz a nova linguagem da sofisticação sobre rodas.

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Com DNA britânico, tecnologia chinesa e um pacote de inovação que reúne conectividade, painel digital, carregamento por indução e soluções inteligentes de recarga, o modelo chega para transformar a experiência urbana.

Legenda: MG Iguauto Foto: LC Moreira

Na programação, test-drives e condições especiais de lançamento na concessionária da Av. Rogaciano Leite.

Legenda: Rebecca Batista Foto: LC Moreira

Mais que um automóvel, o MG4 Urban estreia como o novo objeto de desejo de uma geração que entende que luxo contemporâneo também se mede por eficiência, design e consciência ambiental. Legenda: Cleírton Pessoa, Marcelo Freire e André Almeida Foto: LC Moreira

Confira as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Marcelo Freire e Skendell Canudo Foto: LC Moreira

Legenda: Romeu Filho, Wedel Nogueira, Marcelo Freire e Carlos Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Medeiros Foto: Captei

Legenda: Daniel e André Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson Sales, Teresa Oliveira e Rebecca Batista Foto: LC Moreira

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Medeiros e André Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Dante e Murilo Macedo e Elilane Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Cesar dos Santos e Inaldo Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Ângelo Marcos, Cristiano Sampaio e Gibson Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: MG 4 Urban Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Vasconcelos e Pedro Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Diogo, Diego e Raquel Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Show Room MG Foto: LC Moreira

Legenda: Bertran Colfort e Caio Túlio Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Pedrosa, Vitor Diogo e Giovana Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Show Room MG Foto: LC Moreira

Legenda: Yasmin Othon e Maurício Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Medeiros, Renner Jucá e Mariane Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Ribamar Maciel, Claudivanda, Kerzia e Érica Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Santana e Thiago Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus Michel, Andrezza Castro e Rebecca Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Olívia e Nara Giroux, Karla e Erisson Rodrigues, Edgar Neto e Pedro Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Iran Brito, Murilo Pinheiro e Rebecca Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Show Room MG Foto: LC Moreira