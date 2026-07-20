CAPTEI: MG Iguauto lança hatch elétrico que inaugura nova fase da mobilidade em Fortaleza

A mobilidade premium ganhou um novo capítulo em Fortaleza.
A MG Iguauto abriu as portas para o MG4 Urban Day, na manhã do último sábado, 18, apresentando ao mercado cearense o MG4 Urban, hatch 100% elétrico que traduz a nova linguagem da sofisticação sobre rodas.
Com DNA britânico, tecnologia chinesa e um pacote de inovação que reúne conectividade, painel digital, carregamento por indução e soluções inteligentes de recarga, o modelo chega para transformar a experiência urbana.
Na programação, test-drives e condições especiais de lançamento na concessionária da Av. Rogaciano Leite.
Mais que um automóvel, o MG4 Urban estreia como o novo objeto de desejo de uma geração que entende que luxo contemporâneo também se mede por eficiência, design e consciência ambiental.