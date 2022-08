Captei: Mercadinhos São Luiz promove mais um Recebendo em Casa

O Dia dos Pais está chegando e, mais uma vez, o Mercadinhos São Luiz convidou um grupo de pessoas para a nova edição do evento “Recebendo em Casa”, que sempre junta ingredientes indispensáveis numa mesa: boas companhias, comida saborosa, bebida harmoniosa e música de qualidade.

Pilotando os cooktops, Phelipe Carvalho. Voz e violão, o amigo do ora, chef de cozinha, Marcelo Góes. Grelha e trilha de sucesso.

Legenda: Philipe Carvalho Foto: LC Moreira

Sabor, boa música, leveza e simpatia, sem falar no bom papo que o Philipe vai levando enquanto cozinha... a plateia interage. São famintos convidados.

Legenda: Philipe Carvalho e ìtalo Jevandson Foto: LC Moreira

Acompanhando tudo isso, os mix de destilados com refrigerantes e frutas. Ítalo Javedson, o responsável pelo sucesso da harmonia dos pratos com drinks a base de whisky!

Confira as receitas de família do chef Phelipe Carvalho, depois das fotos captadas por LC Moreira do evento “Recebendo em Casa” do Mercadinhos São Luiz:

Legenda: Marcelo Góes Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Martins e Philipe Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Philipe Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Mercadinhos São Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Mercadinhos São Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Valdécio Tabosa e Davi Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Lopes e Phelipe Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Gôndola do Dia dos Pais Foto: LC Moreira

R E C E I T A S:

Legenda: Philipe Carvalho Foto: LC Moreira

Veja, agora, as receitas do menu assinado pelo Chef Phelipe Carvalho, apresentado na última edição do evento “Recebendo em Casa”, com ingredientes que podem ser encontrados em todas as lojas do Mercadinhos São Luiz, bem como as opções de harmonização com os destilados:

Legenda: Brie maçaricado com manteiga noisete, alho, uvas verdes e mini croissant Foto: LC Moreira

Entrada: Brie maçaricado com manteiga noisete, alho, uvas verdes e mini croissant

Dica de Harmonização: Jack Daniel’s Tennessee Honey + refrigerante de limão

125g de queijo brie

50g de manteiga com sal

1 dente de alho laminado

10 uvas verdes cortadas ao meio

4 mini croissants

Modo de preparo:

1. leve a manteiga para um frigideira ou panela pequena e ligue o fogo médio. deixe dever até chegar numa colocarão caramelo. Adicione o alho e deixe em fogo baixo por 30 segundos. Desligue o fogo e retire o excesso de espuma.

2. Fatie o brie em fatias finas, ponha sobre o prato de servir e maçarique para tostar levemente.

3. Coloque a manteiga noisette com alho sobre o brie e finalize com uvas verdes.

4. Sirva com o mini croissants partido ao meio.

Serve até 4 pessoas.

Legenda: Kafta e coalhada seca com tâmara e pistache Foto: LC Moreira

Prato Principal: Kafta e coalhada seca com tâmara e pistache

Dica de Harmonização: Jack Daniel’s nº 7 + refrigerante de cola

Para as kaftas:

500g de fraldinha moída

1 cebola roxa finamente picada

3 dentes de alho picados

1 punhado de salsinha picada

1 punhado de coentro picado

1 punhado de hortelã picado

1/2 colher chá de pimenta Síria

1/2 colher chá de canela

1 colher chá de cominho moído

2 colheres chá de páprica doce

1/2 colher chá de sal

Pimenta do reino moída à gosto

Modo de preparo

1. Misture todos os ingredientes, amassando com as mãos até dar liga.

2. Molde as kaftas em palitos de churrasco.

3. Asse em churrasqueira ou na frigideira

Para a Coalhada seca:

500g de iogurte natural integral não adoçado

100g de pistache

Tâmaras picadas

Modo de preparo:

1. Coloque um pano limpo sobre uma peneira ou escorredor e ambos sobre uma tigela. Despeje o iogurte sobre o pano e deixe filtrar em geladeira por aproximadamente 4h.

2. Tempere com sal, pimenta do reino e raspas de limão siciliano.

3. Finalize com os pistaches e tâmaras picadas.

Serve até 4 pessoas.

Legenda: Crumble de maçã com chantilly fresco Foto: LC Moreira

Sobremesa: Crumble de maçã com chantilly fresco

Dica de Harmonização: Jack Daniel’s Tennessee Fire + ginger ale

4 maçãs Fuji em fatias finas

2 colheres de sopa de açúcar cristal

150g de passas brancas

Sumo de 1 limão siciliano

1 colher chá de canela em pó

150g de farinha de trigo

120g de açúcar cristal

130g de manteiga

450g de creme de leite fresco

1 colher sopa de pasta de baunilha ou extrato de baunilha

2 colheres sopa de açúcar refinado

Modo de preparo:

1. Em uma travessa coloque as maçãs fatiadas, o sumo do limão siciliano, açúcar, as passas brancas e a canela. Incorpore.

2. Para fazer o crumble, processe a manteiga gelada, com a farinha e o açúcar até formar uma farofa.

3. Despeje sobre as maçãs e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 40min ou até dourar.

4. Bata o creme de leite fresco gelado, com o açúcar refinado e a baunilha até ficar aerado e levemente firme.

5. Sirva o crumble de maçã quente com o chantilly gelado.

Serve até 8 porções.