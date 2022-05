CAPTEI: Mercadinhos São Luiz movimenta mães e filhos em mais um “recebendo em casa”

O Mercadinhos São Luiz realizou na quarta-feira, 04, a edição do seu evento que já é o maior sucesso: "Recebendo em Casa" na loja caçula da marca, que fica no Eusébio.

Legenda: Bia Araújo Foto: LC Moreira

Como o Dia das Mães é domingo (08), o menu foi pensado para homenagear as mães. Assim, a chef Bia Araújo, preparou um jantar bem especial: brioche caramelizado com ovas e creme de queijo quente para entrada e, como prato principal, foi mousseline de batata rústica com tangerina, atum selado no sal de rapadura preta e vinagrete de agrião e rúcula.

Legenda: Anna Paula Resende Foto: LC Moreira

Para coroar, a sobremesa foi preparada pela chef patissier Anna Paula Rezende com pudim de chocolate do São Luiz, incrementado com caramelo de maracujá e crumble de chocolate.

Legenda: Jardênia Siqueira Foto: LC Moreira

Tudo ficou melhor ainda, porque a sommeliére Jardênia Siqueira ficou à frente para harmonizar todos os pratos com os vinhos.

Legenda: Maria Clara e Teresa Tavares Foto: LC Moreira

É claro que, como de costume, o Mercadinhos São Luiz sempre agrada suas convidadas/clientes e, dessa vez, as homenageadas da noite levaram para casa um jarrinho de flores como lembrete da beleza e perfume que espalham na vida dos filhos. Uma ótima ideia para compor o presente da mãe com as flores das lojas do Mercadinhos São Luiz, já que lá tem várias opções, tais como: tulipas, rosas, alstroemérias, buquês e azaleias.

Posso confessar uma coisa? Eu adoro esse evento e as novidades que são apresentadas por lá. Ah, replico as receitas em casa e são um sucesso, viu?

Olha só as fotos do LC Moreira e veja que esteve nessa edição do evento que está cada vez melhor:

Legenda: Adriene Uchoa, Mona Maia e Iara Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Alana Medeiros e Airton Pitombeira Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Lopes e Vanessa Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina e Zely Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth e Raissa Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Gomes, Regina Carvalho, Jardênia Siqueira e Socorro Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Haroldo, Sheyla e Luiza Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Jardênia Siqueira e Mayara Macdowell Foto: LC Moreira

Legenda: Jardênia Siqueira e Pollyana Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Junior, Teresa Tavares e Ana Clara Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Reis e Thais Carolino Foto: LC Moreira

Legenda: Anna Paula Resende, Jardênia Siqueira e Bia Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Brioche Caramelizado Foto: LC Moreira

Legenda: Mousseline de Batata Rústica Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Degustação Foto: LC Moreira

Legenda: Vinhos Terra, Tabali e Messias Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Jardênia Siqueira e Bia Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Anna Paula Resende, Mayara Macdowell e Jardênia Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Anna Paula Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Pudim de Chocolate Foto: LC Moreira

Legenda: Pudim de Chocolate Foto: LC Moreira

Legenda: Degustação Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Ramos e Jéssica Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Rayane Fortes e Camila Marieta Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Araújo, Mona Maia e Anna Paula Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Alencar e Ju Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Karla Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Mirella Almeida e João Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Mona Maia e Vanessa Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ozita Vaz e Oumedo Humberto Arcinegas Cuellar Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyana Rocha, Mayara Macdowell e Mona Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Macdowell, Anna Paula Resende, Jardênia Siqueira, Bia Araújo e Mona Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Araújo, Jardênia Siqueira e Anna Paula Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Proença e Karla Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane e Cristiane Malvera, Adriene Uchoa e Iara Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Damasceno e Alexandra Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Alencar Foto: LC Moreira