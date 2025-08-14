CAPTEI: Memorial Edson Queiroz traz a mostra “Natureza, Arte e Vida”

O Instituto Myra Eliane, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, trouxe mais uma novidade para os amantes da arte e da natureza.
A exposição inédita “Natureza, Arte e Vida” foi inaugurada na noite de quarta-feira, 13, e está aberta à visitação n Memorial Edson Queiroz, em Cascavel.
Por lá, 22 pinturas dos artistas plásticos Wnilson Assunção e Mateus de Oliveira, que convida o público a se reconectar com a essência da natureza através de cores, texturas e gestos criativos.
O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, na oportunidade de abertura da mostra, ressaltou a importância da exposição como uma forma de valorizar a arte, a educação e os valores deixados por Edson Queiroz.
Os artistas, por sua vez, destacam a importância de celebrar a natureza e a memória em suas obras, que refletem a poética do cotidiano e a força do invisível.
A exposição está aberta ao público até 13 de setembro, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h.
LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos da noite de abertura da exposição. Vem ver!