CAPTEI: Memorial Edson Queiroz traz a mostra “Natureza, Arte e Vida”

O Instituto Myra Eliane, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, trouxe mais uma novidade para os amantes da arte e da natureza.

A exposição inédita “Natureza, Arte e Vida” foi inaugurada na noite de quarta-feira, 13, e está aberta à visitação n Memorial Edson Queiroz, em Cascavel.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Por lá, 22 pinturas dos artistas plásticos Wnilson Assunção e Mateus de Oliveira, que convida o público a se reconectar com a essência da natureza através de cores, texturas e gestos criativos.

Legenda: Exposição Natureza, Arte e Vida Foto: LC Moreira

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, na oportunidade de abertura da mostra, ressaltou a importância da exposição como uma forma de valorizar a arte, a educação e os valores deixados por Edson Queiroz.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Os artistas, por sua vez, destacam a importância de celebrar a natureza e a memória em suas obras, que refletem a poética do cotidiano e a força do invisível.

Legenda: Wnilson Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus de Oliveira Foto: LC Moreira

A exposição está aberta ao público até 13 de setembro, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos da noite de abertura da exposição. Vem ver!

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rufino, Igor Queiroz e Aline Féliz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus de Oliveira, Igor Queiroz e Aline Félix Barroso e Wnilson Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Wnilson Assunção e Alvino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rufino, Victor Perlingeiro e Aline Félix Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Sebastião Uchoa, Igor Queiroz Barroso e Teca Munohz Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica dos Santos, Alvino Neto e Regiane Paulino Foto: LC Moreira

Legenda: Andreza Muniz e Liliane Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Estevão, Bia Campos e Isabelle Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Brena Nascimento, Adeline Mendes, Leo Laxmy, Bruno Monteiro e Marcelo Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ednilton Aguiar e Márcia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Andreza Muniz, Suyane Costa e Viviane Rufino Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Costa, Liliane Sales, Alvno Neto, Viviane Rufino e Andreza Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Wnilson Assunção e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Viviane Rufino e Ricardo Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rufino, Alvino Neto, Igor Queiroz e Aline Barroso Félix, Heloísa Araújo e Liliane Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Lyara Campos e Isabelle Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves, Vera Lúcia e Alvino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rufino, Igor Queiroz Barroso e Victor Perligeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto Foto: LC Moreira