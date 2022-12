CAPTEI: Memorial Edson Queiroz sedia programação de Natal

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel / Ce, o Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, deu o start, nesta quarta – feira, 07, em uma programação especial de Natal no município.

A abertura oficial aconteceu com acendimento das luzes, seguido da apresentação do Coral Casa de Vovó Dedé e do recital na Praça Nossa Senhora do Ó, no Centro do município.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane e responsável pelo Memorial Edson Queiroz "Ficamos felizes de colaborar com este momento, juntamente à Prefeitura de Cascavel, e assim reafirmar o caráter de equipamento cultural do Memorial Edson Queiroz. O nosso desejo é que o Memorial continue sendo esse ponto de formação e encontro dos habitantes do município"

A programação de Natal se estenderá, ainda, durante todo o mês, com uma exposição cultural no Memorial. Além disso, nos dias 10 e 18 de dezembro, a cidade recebe apresentação da Big Band da Universidade de Fortaleza (Unifor) e o Recital de Natal da Orquestra de Câmara Casa de Vovó Dedé, também no Memorial Edson Queiroz.

A iniciativa é uma realização do Instituto Myra Eliane, por meio do Memorial Edson Queiroz, e Prefeitura Municipal de Cascavel.

Vem ver como aconteceu a abertura oficial natalina no município de Cascavel em parceria com Memorial Edson Queiroz. LC Moreira captou os melhores momentos.

